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Alerta SSPM por fraudes en renta y venta de viviendas en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Autoridades advierten sobre engaños digitales y telefónicos dirigidos a la ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) emitió una alerta por fraudes relacionados con la renta y venta de viviendas, detectados a través de anuncios en medios digitales y físicos.

De acuerdo con la corporación, personas desconocidas publican ofertas de casas o departamentos que no existen o no corresponden a las direcciones señaladas, con el objetivo de obtener dinero de las víctimas.

La modalidad incluye engaños mediante anuncios falsos y llamadas telefónicas para solicitar depósitos bajo pretextos de trámites.

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Las autoridades indicaron que también se han identificado casos de fraudes telefónicos dirigidos principalmente a personas adultas mayores, donde los delincuentes se hacen pasar por gestores o intermediarios para solicitar pagos por supuestos adeudos o gestiones de propiedad.

Ante esta situación, la SSPM recomendó a la ciudadanía no realizar pagos sin verificar la autenticidad del inmueble, así como confirmar la ubicación física de la vivienda antes de concretar cualquier acuerdo.

Asimismo, se exhorta a no compartir datos personales o bancarios con desconocidos y a informar a familiares, especialmente adultos mayores, sobre este tipo de engaños.

La dependencia señaló que, en caso de detectar un posible fraude, se puede solicitar orientación o realizar reportes a la Policía Cibernética al número 656 582 7399.

La SSPM reiteró que la prevención y la denuncia oportuna son clave para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de delitos en la ciudad.

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