Espera Morena que incrementos anunciados para 2023 se cumplan en la aprobación del presupuesto

Luego de que el Gobierno del Estado entregara la propuesta del presupuesto

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, dijo esperar que el presupuesto para este próximo año, sea benéfico para grupos vulnerables, debido a que este 2022 fue ignorado totalmente por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

“Esperamos que el presupuesto no sea como el de año pasado, en donde hicimos una serie de observaciones, porque no se privilegiaron algunos aspectos a grupos vulnerables, indígenas, mujeres y víctimas”, indicó el diputado, al recordar que no se cumplió con el principio de progresividad que constitucionalmente se establece para estos presupuestos.

Ante el anunció que realizó la mandataria sobre los supuestos aumentos que traerá el presupuesto, el diputado morenista dijo esperar a revisar con detenimiento, y no adelantar un reconocimiento, para que no suceda lo que regularmente realizan, donde ante la prensa y los medios aseguran aumentos, y a la hora de la aprobación no existen tales incrementos.

“Esperemos que después de un año, la gobernadora haya reflexionado, y su equipo aprendido que esos temas deben ser privilegiados”, dijo.

Confió en que sea una realidad el aumento que se adelantó para los asuntos de Comunidades y Pueblos Indígenas, de 500 millones de pesos, porque para este año solo se destinaron 95 millones, y así con otros rubros de importancia social.

