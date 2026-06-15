Agradece Limpia participación ciudadana en programa de contenedores y evita acumulación de residuos

Publicidad - LB2 -

Destacan uso de Puntos Limpios para prevenir que tiliches terminen en calles, arroyos y diques de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia del Gobierno Municipal reconoció la participación de las familias juarenses que durante el fin de semana utilizaron los contenedores del programa “Punto Limpio a tu Colonia”, contribuyendo a la correcta disposición de muebles, tiliches y objetos en desuso.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que desde el viernes pasado los contenedores instalados en distintos sectores de la ciudad registraron una importante afluencia de usuarios, lo que permitió retirar grandes cantidades de residuos domésticos que de otra manera podrían haber terminado en espacios públicos.

“Queremos agradecer nuevamente a todos los vecinos que hacen uso de este servicio del Gobierno Municipal. Lo más importante es reconocer a los juarenses que se están sumando a esta dinámica, porque cada tiliche que es colocado en un contenedor es un tiliche menos que termina afectando un camellón, un arroyo o un dique”, expresó.

- Publicidad - HP1

Las acciones se desarrollaron en los fraccionamientos Las Haciendas y Jardines de San Pablo, así como en las colonias La Nueva Rosita y Melchor Ocampo, donde se instalaron los contenedores como parte de la estrategia permanente de limpieza urbana.

El funcionario explicó que algunos de los depósitos alcanzaron rápidamente su capacidad debido a la respuesta positiva de la ciudadanía, situación que obligó a realizar movimientos y ajustes para mantener el servicio disponible.

De acuerdo con la dependencia, el punto ubicado en el fraccionamiento Jardines de San Pablo fue el que registró la mayor cantidad de residuos recolectados, aunque los cuatro contenedores instalados fueron utilizados de manera constante por los habitantes de los sectores beneficiados.

Solís Kanahan destacó que existe una coordinación permanente entre las cuadrillas de Limpia y los comités vecinales, lo que permite adaptar la ubicación de los contenedores cuando las condiciones de cada colonia así lo requieren.

Además, recordó que los depósitos permanecerán disponibles durante este lunes y martes para brindar una oportunidad adicional a quienes no pudieron acudir durante el fin de semana.

La Dirección de Limpia reiteró el llamado a la ciudadanía para continuar aprovechando este programa, cuyo objetivo es prevenir la acumulación de basura en la vía pública, fortalecer la cultura de limpieza y contribuir a mantener una ciudad más ordenada y segura para todos sus habitantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.