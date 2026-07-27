El PAN frenó el desarrollo de Chihuahua con el fracaso del relleno sanitario; ahora insiste en endeudar otra vez a la ciudad

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El desarrollo de una ciudad no se mide por la cantidad de deuda que contrata un gobierno, sino por su capacidad para convertir esos recursos en obras útiles, bien planeadas y terminadas. Cuando un proyecto fracasa por falta de previsión, quienes pagan las consecuencias son las y los ciudadanos.

Por eso el Grupo Parlamentario de Morena ha actuado con responsabilidad frente a la solicitud de un nuevo crédito para la vialidad Poniente 5. Nuestra obligación no es autorizar deuda de manera automática, sino revisar que existan condiciones jurídicas, técnicas y financieras que den certeza sobre el buen uso de los recursos públicos.

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Con ese propósito formulamos preguntas concretas al alcalde Marco Bonilla sobre la situación jurídica de los terrenos, los permisos, los estudios y distintos aspectos del proyecto. Varias de esas preguntas siguen sin respuesta. Esa información no es un obstáculo para el desarrollo; es la base para tomar decisiones responsables.

Los antecedentes explican por qué esta revisión es indispensable. El nuevo relleno sanitario fue presentado como un proyecto estratégico para Chihuahua y nunca se concretó como fue anunciado. También existen antecedentes de complicaciones en proyectos de infraestructura que obligan al Congreso a actuar con mayor cuidado antes de comprometer una nueva deuda pública.

La función del Congreso no consiste en firmar cheques en blanco. Consiste en vigilar que cada peso que comprometan las futuras generaciones tenga sustento, viabilidad y transparencia. Esa es la esencia de la rendición de cuentas.

El desarrollo se construye con planeación, legalidad y responsabilidad. Si el proyecto de Poniente 5 está debidamente sustentado, responder las preguntas del Congreso fortalecerá la confianza ciudadana y dará certeza sobre el destino de los recursos públicos.

Los chihuahuenses merecen infraestructura de calidad, pero también gobiernos que aprendan de los errores del pasado y rindan cuentas antes de solicitar nuevos créditos. Esa es la responsabilidad que Morena seguirá defendiendo.

Brenda Ríos Orgullosa Chihuahuense. Amo y respeto la naturaleza. Soy mamá de Alex Benjamin, Austria Camila y esposa de Alex LeBaron. Mi pasión siempre ha sido el servicio público/civil, me inspira luchar por grandes causas que cambien el mundo. Empresaria agrícola y consultora ambiental. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.