¡Siempre es 26!

Publicidad - LB2 -

Transcurría el primer diciembre cubano sin Fidel Castro Ruz, cuando el Comisario “Pupo”, padre de una lideresa de las Juventudes Revolucionarias y exfuncionario del MiRex que contaba entre su experiencia con un buen periodo en la embajada de Cuba en Rusia, nos recibió en su casa ubicada en la zona de las embajadas de La Habana, Cuba.

Raúl Bringas Celiseo, un empresario poblano, avecindado desde la década de 1990 en Quintana Roo, quien visitaba con frecuencia la isla caribeña le había pedido el favor a su amigo “El coronel Pupo” para que nos apoyara en conseguir alojamiento, durante un viaje turístico que habíamos planeado con unos amigos estadounidenses y europeos, para pasar el año nuevo en una Cuba que, según apreciábamos, estaba por extinguirse.

- Publicidad - HP1

Nuestra percepción se fundaba en el proceso de apertura que había iniciado el presidente cubano Raúl Castro Ruz, con el presidente estadounidense Barack Obama, y que, unos meses después de nuestra visita, habría de sucumbir en la primera administración del presidente Donald Trump, quien entendió que la conseja cubana de “despacio, pero sin pausa” aplicada a las reformas, no derivaría en el tipo de apertura que esperaba.

Con la dignísima hospitalidad que caracteriza al pueblo cubano, “Don Pupo” nos recibió muy cálidamente, y tras actualizarle los pormenores de su amigo mexicano Raúl, empezamos a platicar sobre diversos temas de política mexicana e internacional contemporánea, arte, y hasta deportes, mostrando nuestro interlocutor estar al tanto de todo cuanto pasaba en el exterior.

El también médico Pupo, nos explicó cómo veía el estatus de la “apertura”, y nos comentó sobre las enormes carencias que padecía el pueblo cubano en el contexto del bloqueo. Incluso él, mientras sorbía un café delicioso que nos compartió en un incompleto juego de loza – probablemente del periodo pre revolucionario -, había tenido el inconveniente de padecer una discapacidad visual parcial, debido a que le habían programado una operación ocular en cada ojo, con unas semanas de diferencia, encontrando el inconveniente de que en la semana en que arreglarían su segundo ojo, las autoridades estadounidenses sancionaron a la empresa que abastecía los lentes, y consecuentemente le insertaron un lente de distinto origen y calidad, con respecto al primero, dificultándole permanentemente la visión y la existencia, pues se obligó, desde entonces, a entrecerrar un ojo para poder enfocar bien, y a tener que soportar dolores de cabeza constantes, derivados de esa acción, según nos comentó.

Entrados en la plática, como politólogo, no resistí la tentación – imprudente y casi grosera- de hurgar en el corazón político del viejo funcionario de la cancillería, y reorienté la conversación intentando conocer una perspectiva intima, en corto, de una persona del régimen, de un revolucionario de los 70´s, sobre temas como democracia, derechos humanos, corrupción y desarrollo económico ante los pormenores de la evolución del proyecto cubano en el siglo XXI.

El militar en retiro contestó con esa habilidad con la que se conducen habitualmente los miembros del servicio exterior cubano, en la que suelen combinar dureza y cordialidad en los temas espinosos, para no distanciarse de la postura oficial. Lo cierto es que no ocultó estar ilusionado con la apertura, y expresó preocupación por la misma en la siguiente administración estadounidense.

Cuando finalmente el lado lúdico de mi inmadurez logró acorralar al convencido revolucionario en el hecho de que la democracia cubana, no es libre, ni deliberativa, ni realmente representativa, con una enorme clase me reviró diciendo: “Mira Raen, efectivamente tenemos mucho que crecer en temas de derechos humanos, quizá también en el diseño institucional de nuestra democracia, pero con todo y eso, en Cuba, sabemos perfectamente dónde se encuentran nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de profesores, nuestras maestras y maestros…no se nos pierde uno sólo, menos 43. Además, -continuó Don Pupo- quizá con miras en una incorporación de las dinámicas de la sociedad global que hoy prevalece, efectivamente nuestro pueblo tendrá que aprender muchas cosas, pero ninguna de esas es el cómo dejar de ser sicarios, ni delincuentes que envenenan a sus propios vecinos”.

El viejo Comisario, me regaló una lección de autocrítica que nunca olvidaré, y elegantemente cambió de tema a rumbos que nos llevaron a una velada agradable y memorable para quienes departimos en esa ocasión. Llena de anécdotas, música, habanos, y consejos de un viejo sabio y generoso que amaba a su país y abrazó el sueño que le tocó vivir.

El día de ayer, 26 de julio, se cumplieron 83 años desde aquel fallido asalto al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba. A lo largo de todas esas décadas, las cubanas y cubanos vieron llegar crisis y bonanzas, la muerte de Fidel, el periodo presidencial de Raúl, las reformas, la salida y el regreso del presidente Trump las visitas documentadas públicamente del director de la CIA a la isla -bueno, hasta el tío Raúl falleció- y todo parece indicar que, como ha sucedido en cada década desde 1953, algo cambiará radicalmente pronto en la isla más grande del Caribe.

Sin embargo, como hace 10 años, aún no sabemos cuándo, cómo, ni en qué ritmo o graduación será el cambio que venga. Lo que sí es una realidad es que estaremos viendo a una potencia cultural, con una riqueza de 9.7 millones de personas educadas, y con una carga nacionalista fortísima, con la que habrán de definir su propio destino, perfilando una moral nacional envidiable para muchas naciones en nuestra America hispana.

Sin miedo alguno podría apostar a que esos 9 millones de personas tendrán una muy corta curva de aprendizaje para insertarse en los mercados laborales, y en un par de décadas estarán compitiendo fuertemente en los mercados latinoamericanos, lícitos e ilícitos.

Como se ha señalado en otra ocasión dentro de este mismo espacio, esperemos que nuestro país tenga la capacidad de asimilar los impactos no previstos de esta realidad que la histórica oposición cubana, asentada en los Estados Unidos, podría estar perfilando antes del aniversario luctuoso de Fidel.

Mientras tanto, es justo agradecer a ese pueblo grande que sacrificó muchas de sus libertades y derechos, soportando los golpes más estresantes que se dieron entre las potencias dominantes durante la Guerra Fría, aguantó carencias inimaginables y a pesar de eso, mantiene la fuerza para seguir cantando a la vida y sonriendo a la adversidad.

Raen Sánchez Torres Politólogo e internacionalista, cuenta con una maestría en Estudios Internacionales por el ITESM y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la FCPyS de la UNAM, además de 16 diplomados, seminarios, cursos y talleres especializados en Seguridad Nacional, Seguridad Pública e Inteligencia, impartidos por instancias como la UNAM, ITAM, UDLAP, Policía Nacional Francesa, Real Policía Montada de Canadá, y el Departamento de Justicia de los EEUU. Profesionalmente se ha desempeñado en el sector público como analista del fenómeno delictivo en el ámbito internacional, el desarrollo de instituciones de seguridad pública, y desde hace más de 10 años como asesor parlamentario tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Como académico, desde 2015 ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.