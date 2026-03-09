Afirma Cruz Pérez Cuéllar que “va ganando” en encuestas internas de Morena

Publicidad - LB2 -

Alcalde de Ciudad Juárez señala que el proceso rumbo a la candidatura se definirá hasta junio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que actualmente encabeza las preferencias internas rumbo a la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua, aunque señaló que el proceso aún no está definido.

El alcalde utilizó una analogía beisbolera para describir el momento político que vive dentro de su partido, al señalar que “hasta ahorita vamos ganando”, pero que la decisión final se conocerá cuando concluya el proceso interno.

“Hasta ahorita vamos ganando”, expresó Pérez Cuéllar al referirse a las encuestas que definirán al aspirante de Morena.

El edil indicó que mantiene una postura de optimismo, aunque aclaró que no se siente confiado ni da por hecho el resultado, ya que el proceso apenas inicia.

También expresó respeto hacia las personas que han manifestado interés en competir por la candidatura, al considerar que será el trabajo político el que finalmente determine quién encabezará el proyecto del partido.

El Consejo Nacional de Morena informó recientemente que el partido elegirá a quien denomina Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, figura que en procesos anteriores ha funcionado como antesala de la candidatura a la gubernatura.

De acuerdo con el calendario interno del partido, los registros de aspirantes se abrirán el 2 de junio, mientras que la encuesta interna se realizará el 22 de junio, fecha en la que se dará a conocer quién encabezará el proyecto rumbo a la elección estatal.

