Acerca Municipio programa de Puntos Limpios a colonias de Ciudad Juárez

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Los contenedores permanecerán instalados hasta el 8 de junio en distintos sectores para facilitar la disposición gratuita de residuos domésticos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales mantiene en operación el programa Puntos Limpios a tu Colonia, mediante la instalación temporal de contenedores en diversos sectores de la ciudad para que las familias puedan disponer adecuadamente de residuos domésticos y objetos en desuso.

A través de la Dirección de Limpia, el Gobierno Municipal colocó contenedores en la colonia Libertad, en el cruce de las calles Cinabrio y Nácar; en el fraccionamiento Parajes del Valle 6, en las calles Puerto Alicante y Valle Mi; en el fraccionamiento Mezquital, en Sol de Invierno y Mezquital; así como en Parajes de Oriente, sobre la calle Provincia Pinilla.

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El director de Limpia, Gibrán Solís Kanahan, informó que los espacios estarán disponibles hasta el próximo 8 de junio, aunque en algunos puntos la permanencia podría ampliarse dependiendo de la respuesta de la ciudadanía y del volumen de residuos recolectados.

“El objetivo es facilitar a los juarenses la disposición responsable, práctica, gratuita y cercana de los residuos que se generan en sus hogares”.

Los contenedores están habilitados para recibir muebles, tiliches, objetos de uso doméstico que ya no sean funcionales y pequeñas cantidades de llantas, materiales que con frecuencia permanecen acumulados en patios, cocheras o viviendas.

La estrategia forma parte de las acciones municipales orientadas a mejorar la limpieza urbana y prevenir la generación de tiraderos clandestinos en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a aprovechar el fin de semana para realizar labores de limpieza en sus hogares y trasladar los residuos a los puntos habilitados, contribuyendo así al mantenimiento de espacios públicos más limpios y ordenados.

“Los contenedores permanecerán instalados hasta el próximo lunes; sin embargo, en algunos puntos podrían extender su permanencia más días, dependiendo de la demanda ciudadana y del volumen de residuos recibidos”.

Con este programa, el Municipio busca acercar alternativas accesibles para el manejo adecuado de residuos, fomentar la participación ciudadana y fortalecer las acciones de limpieza en las colonias de Ciudad Juárez.

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