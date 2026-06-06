InicioEstadoJuárez / El Paso

Acerca Municipio programa de Puntos Limpios a colonias de Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Los contenedores permanecerán instalados hasta el 8 de junio en distintos sectores para facilitar la disposición gratuita de residuos domésticos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales mantiene en operación el programa Puntos Limpios a tu Colonia, mediante la instalación temporal de contenedores en diversos sectores de la ciudad para que las familias puedan disponer adecuadamente de residuos domésticos y objetos en desuso.

A través de la Dirección de Limpia, el Gobierno Municipal colocó contenedores en la colonia Libertad, en el cruce de las calles Cinabrio y Nácar; en el fraccionamiento Parajes del Valle 6, en las calles Puerto Alicante y Valle Mi; en el fraccionamiento Mezquital, en Sol de Invierno y Mezquital; así como en Parajes de Oriente, sobre la calle Provincia Pinilla.

- Publicidad - HP1

El director de Limpia, Gibrán Solís Kanahan, informó que los espacios estarán disponibles hasta el próximo 8 de junio, aunque en algunos puntos la permanencia podría ampliarse dependiendo de la respuesta de la ciudadanía y del volumen de residuos recolectados.

“El objetivo es facilitar a los juarenses la disposición responsable, práctica, gratuita y cercana de los residuos que se generan en sus hogares”.

Los contenedores están habilitados para recibir muebles, tiliches, objetos de uso doméstico que ya no sean funcionales y pequeñas cantidades de llantas, materiales que con frecuencia permanecen acumulados en patios, cocheras o viviendas.

La estrategia forma parte de las acciones municipales orientadas a mejorar la limpieza urbana y prevenir la generación de tiraderos clandestinos en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a aprovechar el fin de semana para realizar labores de limpieza en sus hogares y trasladar los residuos a los puntos habilitados, contribuyendo así al mantenimiento de espacios públicos más limpios y ordenados.

“Los contenedores permanecerán instalados hasta el próximo lunes; sin embargo, en algunos puntos podrían extender su permanencia más días, dependiendo de la demanda ciudadana y del volumen de residuos recibidos”.

Con este programa, el Municipio busca acercar alternativas accesibles para el manejo adecuado de residuos, fomentar la participación ciudadana y fortalecer las acciones de limpieza en las colonias de Ciudad Juárez.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Amplía Marco Bonilla ventaja en la interna del PAN

El alcalde de Chihuahua encabeza las preferencias panistas rumbo a la elección de gobernador...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Deportes

Aclara ampayer de Liga Villahermosa rumores sobre su hospitalización

Jorge Octavio Sáenz García, ampayer de la Liga Villahermosa, aclara los verdaderos motivos detrás de su hospitalización, destacando la importancia de la precisión informativa y el apoyo familiar en momentos difíciles.
Plumas

Cartapacio | De dinero y cosas peores

Abrió el año con muchas bajas por el contagio de Omicron. Que por sí...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto