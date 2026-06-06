Afirma Cruz Pérez Cuéllar que Morena ganará Chihuahua en 2027

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El alcalde de Ciudad Juárez sostuvo que la Cuarta Transformación llegará al estado y puso fin al actual gobierno como objetivo electoral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – A un año de la elección para renovar la gubernatura de Chihuahua, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió un mensaje en redes sociales en el que anticipó un triunfo de Morena en los comicios de 2027 y aseguró que su partido asumirá el rumbo político de la entidad.

El alcalde dirigió un mensaje a simpatizantes y militantes en el que afirmó que la ciudadanía tendrá la oportunidad de decidir un cambio de gobierno en las urnas. Asimismo, sostuvo que la actual administración estatal no ha logrado atender de manera efectiva los principales problemas que enfrenta Chihuahua.

“Exactamente en un año las y los chihuahuenses vamos a tomar el destino de Chihuahua en nuestras manos”.

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Pérez Cuéllar señaló que una eventual victoria de Morena permitiría concluir lo que calificó como un distanciamiento entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación, al plantear una relación de mayor coordinación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El edil juarense afirmó que la llegada de la Cuarta Transformación al estado abriría la puerta para impulsar proyectos en áreas como salud, infraestructura y desarrollo económico en los 67 municipios de Chihuahua.

“Va a llegar la Cuarta Transformación a Chihuahua, y se va a acabar el divorcio del estado con el Gobierno de México y, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a transformar este estado”.

El mensaje fue interpretado como una nueva muestra de las aspiraciones políticas de Pérez Cuéllar rumbo a la candidatura de Morena a la gubernatura, cuya definición se prevé en los próximos meses conforme avance el calendario interno del partido.

En la parte final de su intervención, el presidente municipal llamó a sus seguidores a mantener el optimismo frente al proceso electoral que se avecina y reiteró su confianza en un resultado favorable para su movimiento político en 2027.

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