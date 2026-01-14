Invita IPACULT a participar en diagnóstico cultural rumbo a la programación 2026

Publicidad - LB2 -

La encuesta ciudadana busca alinear las políticas culturales a las necesidades reales de la comunidad juarense.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) convocó a la ciudadanía a participar en el diagnóstico cultural 2026, mediante una encuesta pública orientada a recabar opiniones, intereses y necesidades de la comunidad, con el fin de diseñar programas culturales acordes a la realidad social de la ciudad.

La iniciativa tiene como objetivo colocar a la comunidad en el centro de la toma de decisiones culturales, fortalecer el orgullo y el arraigo juarense, y construir una oferta artística que responda a los distintos contextos de las colonias.

A través del cuestionario, las y los participantes pueden expresar qué tipo de actividades culturales desean en su entorno, qué disciplinas artísticas les resultan de mayor interés y cómo se relacionan actualmente con los espacios culturales del municipio.

El formulario incluye preguntas sobre la asistencia a museos, galerías o centros culturales, la identificación como creadoras, creadores, gestoras o gestores culturales, así como el interés en talleres, clases artísticas y actividades comunitarias.

“En el IPACULT no queremos diseñar programas desde la suposición, sino desde la voz de la gente”.

La encargada de despacho de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, subrayó que escuchar directamente a la ciudadanía es clave para construir una política cultural pertinente, que abarque desde conciertos, cine y danza, hasta arte urbano y procesos de formación artística en espacios comunitarios.

La funcionaria destacó que la participación ciudadana permitirá que los eventos y talleres respondan a las expectativas reales de la población, y reiteró que el ejercicio es breve y puede completarse en pocos minutos a través de las plataformas oficiales del instituto.

Finalmente, IPACULT hizo un llamado a todas y todos los juarenses a sumarse a este ejercicio, al considerar que la cultura se construye de manera colectiva y con la participación activa de quienes habitan la ciudad.