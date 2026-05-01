Invita JuárezBus a usar transporte público por evento masivo en El Paso

Publicidad - LB2 -

Autoridades buscan reducir congestionamientos y facilitar cruces fronterizos este 2 y 3 de mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora de Transporte (OTV), dependiente de la Secretaría General de Gobierno, invitó a la ciudadanía a utilizar el sistema JuárezBus durante el 2 y 3 de mayo, ante la realización de un evento masivo en El Paso, Texas.

La medida tiene como objetivo disminuir la carga vehicular en la zona fronteriza, así como evitar largas filas y complicaciones derivadas del uso excesivo de vehículos particulares en los cruces internacionales.

“Se busca facilitar la movilidad de las y los asistentes, mediante una alternativa práctica, económica y eficiente para trasladarse hacia la zona fronteriza.”

- Publicidad - HP1

Para quienes planean dirigirse al Puente Internacional Paso del Norte, se recomendó utilizar la red del JuárezBus mediante un recorrido que inicia en la estación Aeropuerto, seguido de un transbordo en Tecnológico hacia la línea BRT-1, y continuar hasta la estación Presidencia, ubicada a unos pasos del cruce fronterizo.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a anticipar sus tiempos de traslado, debido a la alta demanda que se prevé durante ambos días, así como a seguir las indicaciones del personal operativo para agilizar el servicio.

El sistema JuárezBus forma parte de la estrategia estatal para mejorar la movilidad urbana en la ciudad, particularmente en contextos de alta afluencia como eventos binacionales.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de atención vía WhatsApp habilitada por el sistema de transporte.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.