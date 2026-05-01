Inicia SFP periodo de declaración patrimonial 2026 en Chihuahua

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Servidores públicos deberán presentar su información a través de la plataforma Declaranet.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que este 1 de mayo inició el periodo de Declaración Patrimonial y de Intereses 2026, en su modalidad de modificación, dirigido a las y los servidores públicos del estado de Chihuahua.

La dependencia estatal indicó que el trámite deberá realizarse a través de la plataforma digital Declaranet, habilitada para facilitar el cumplimiento de esta obligación administrativa en tiempo y forma.

“Cumplir en tiempo y forma con esta obligación, es un acto de responsabilidad de las y los chihuahuenses que trabajan en el servicio público.”

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El proceso forma parte de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, mediante los cuales los funcionarios actualizan su situación patrimonial y posibles conflictos de interés.

La SFP exhortó a realizar el trámite con anticipación, a fin de evitar contratiempos conforme avance el periodo establecido para la presentación de declaraciones.

Para apoyar a los usuarios, la dependencia informó que se cuenta con personal capacitado, enlaces en cada dependencia y canales de atención, con el objetivo de resolver dudas y facilitar el cumplimiento del proceso.

El periodo de declaración patrimonial representa un requisito obligatorio para las y los servidores públicos, cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas conforme a la normatividad vigente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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