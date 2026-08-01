Reivindica Cuauhtémoc Estrada defensa de la soberanía nacional desde Ciudad Juárez

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El coordinador de Morena en el Congreso estatal afirmó que Ciudad Juárez respalda el llamado de Claudia Sheinbaum a defender la soberanía de México.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que Ciudad Juárez hizo suyo el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a defender la soberanía, la independencia y la capacidad de decisión de México.

El posicionamiento fue realizado durante una asamblea informativa celebrada en el parque comunitario de la colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto, dentro del Distrito 01 federal, donde se reunieron militantes, representantes populares y dirigentes del partido.

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“Ciudad Juárez es un bastión del morenismo, con gente de enorme compromiso y una militancia plenamente identificada con la plataforma de gobierno de Morena”.

Estrada sostuvo que la participación registrada durante el encuentro reflejó el respaldo de la militancia juarense al mensaje de que la soberanía nacional debe protegerse frente a cualquier intento de intervención en las decisiones internas del país.

El legislador señaló que la defensa de la independencia y la autonomía de México también está vinculada con la preservación de los derechos sociales alcanzados durante distintas etapas de la historia nacional.

Advirtió que poner en riesgo la libertad y la soberanía del país podría afectar conquistas sociales obtenidas mediante años de organización, movilización y participación política de distintas generaciones de mexicanas y mexicanos.

“Hoy quedó demostrado en el ambiente y con la participación de las y los compañeros, quienes enviaron un gran mensaje sobre la importancia de mantener nuestra independencia”.

En la asamblea participaron diputadas y diputados federales, legisladores locales, consejeras y consejeros estatales, además de integrantes del Comité de Formación Política de Morena.

Durante el encuentro, los participantes destacaron la importancia de combatir la desinformación y las noticias falsas que circulan en redes sociales y otros espacios públicos.

Asimismo, señalaron que la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional constituye uno de los principales canales para conocer las decisiones, posturas y acciones del Gobierno de México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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