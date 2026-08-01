Diputada María Antonieta Pérez condena amparo en caso del Crematorio Plenitud

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La legisladora de Morena acusó impunidad y señaló omisiones de autoridades estatales en la supervisión del crematorio donde fueron hallados más de 380 cuerpos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).– La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, condenó el amparo concedido a José Luis Arellano Cuarón, resolución que por ahora impide su detención mientras enfrenta investigaciones por los presuntos delitos relacionados con la no cremación de más de 380 cadáveres localizados en junio de 2025 en el Crematorio Plenitud, al sur de Ciudad Juárez.

La legisladora afirmó que la decisión judicial representa un obstáculo para el acceso a la justicia de las familias afectadas por uno de los casos de mayor impacto social registrados en la entidad durante los últimos años.

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“Es lamentable que la justicia no alcance para someter al imperio de la ley a personas que, por omisión, complicidad o simplemente por la avaricia de obtener más dinero en sus negocios, dejaron de cumplir con la supervisión más básica del proceso de cremación”.

Pérez Reyes sostuvo que la suspensión judicial incrementa la indignación de las víctimas y sus familiares, quienes continúan enfrentando la incertidumbre sobre el destino de los restos de sus seres queridos, luego de que las investigaciones revelaran posibles irregularidades en los servicios funerarios prestados por el crematorio.

La diputada también responsabilizó al Gobierno del Estado por mantener en funciones a servidores públicos encargados de la supervisión sanitaria de los crematorios, al considerar que existieron omisiones en las labores de vigilancia y control.

“El Gobierno del Estado ha sido cómplice al mantener en sus cargos a los responsables de Coespris, en funciones tan delicadas como la supervisión de los crematorios. Lejos de cumplir con su obligación, promovieron la opacidad en los procesos de cremación; no hicieron su trabajo como lo establece la ley ni actuaron con el más mínimo principio de ética”.

La legisladora recordó que, hasta el momento, ningún funcionario estatal vinculado con las labores de supervisión de Coespris ha sido separado de su cargo, tanto en la representación de Ciudad Juárez como en la dirección estatal del organismo.

Finalmente, María Antonieta Pérez Reyes aseguró que desde el Congreso del Estado promoverá acciones para dar seguimiento al caso y exigir que se determinen responsabilidades, con el propósito de evitar que los hechos queden impunes y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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