Rinde protesta Ada Miriam Aguilera como titular de la CEDH en Chihuahua

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Congreso la elige con 22 votos; ocupará el cargo por un periodo de cinco años.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado eligió a Ada Miriam Aguilera Mercado como titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quien rindió protesta de ley ante el Pleno para un periodo de cinco años.

La designación se realizó por parte de las y los diputados de la 68 Legislatura, constituidos en Colegio Electoral, donde Aguilera Mercado obtuvo 22 votos a favor, mientras que las otras aspirantes no registraron sufragios.

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El dictamen fue presentado por el diputado Saúl Mireles Corral, integrante de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), órgano encargado de conducir el proceso de selección.

“La elección se realizó mediante votación por cédula, conforme a lo establecido en la ley”.

La terna final estuvo integrada por Ada Miriam Aguilera Mercado, Flor Alejandra Corral Requejo y Fryda Libertad Licano Ramírez, quienes obtuvieron las mejores evaluaciones durante el proceso.

El procedimiento incluyó la recepción de documentos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la publicación de aspirantes que cumplieron requisitos y la realización de entrevistas ante legisladores.

Para la evaluación, se consideraron aspectos como trayectoria profesional, formación académica y desempeño en entrevistas, cada uno con un peso del 50% en la calificación final.

La elección requirió el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes, conforme a la normatividad vigente, consolidando así la designación de la nueva titular del organismo defensor de derechos humanos en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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