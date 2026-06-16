Reprueba Magdalena Rentería declaraciones de Maru Campos sobre seguridad

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La diputada llamó a dejar la confrontación política y fortalecer la coordinación institucional para atender la violencia en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Magdalena Rentería reprobó las declaraciones de la gobernadora Maru Campos, quien calificó a Morena como “el gobierno de la muerte”, al considerar que ese tipo de expresiones no contribuyen a resolver los problemas de seguridad que enfrenta Chihuahua.

La legisladora señaló que cuando se habla de pérdida de vidas humanas se requiere responsabilidad institucional, seriedad y coordinación entre autoridades, no discursos orientados a la confrontación política.

“Repruebo categóricamente este tipo de declaraciones. Cuando se habla de la pérdida de vidas humanas, lo que se requiere es responsabilidad, seriedad y compromiso institucional”.

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Rentería afirmó que, aunque el Gobierno del Estado ha reportado avances en algunos indicadores, Chihuahua continúa enfrentando altos niveles de homicidio doloso, situación que exige resultados concretos de las autoridades.

La diputada sostuvo que responsabilizar a otros actores políticos resulta contradictorio mientras la entidad mantiene una problemática grave de violencia que afecta a familias en distintas regiones.

También llamó a dejar de lado la polarización y priorizar el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para atender las causas de la violencia y fortalecer las instituciones de seguridad.

“La seguridad no puede utilizarse como bandera política ni como pretexto para dividir; debe ser un compromiso compartido”.

Finalmente, exhortó a la gobernadora a conducirse con responsabilidad en sus declaraciones públicas y enfocar los esfuerzos institucionales en ofrecer resultados a la ciudadanía.

Rentería concluyó que Chihuahua requiere unidad, diálogo y trabajo conjunto para recuperar la paz que demandan sus habitantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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