Propone María Antonieta Pérez colocar barreras permanentes en el Puente Libre para evitar filas irregulares

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La legisladora plantea instalar jardineras decorativas en el camellón para impedir que automovilistas invadan carriles y se adelanten en la fila.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, propuso la instalación de barreras permanentes en el camellón del Puente Internacional Córdova-Américas, conocido como Puente Libre, con el objetivo de impedir que conductores invadan carriles y se incorporen de manera irregular a las filas de cruce hacia Estados Unidos.

La legisladora informó que sostuvo una reunión con el director de Seguridad Vial en Ciudad Juárez, Jesús Manuel García, para analizar alternativas que permitan resolver una problemática que persiste pese al endurecimiento de las sanciones económicas contra quienes incumplen las reglas de circulación en la zona.

“A pesar de imponer multas económicas importantes a los abusones ciudadanos que no respetan las líneas en los puentes, algunos se siguen metiendo con la aberrante conducta de brincarse con sendas camionetas de lujo por el camellón del Puente Libre”, señaló.

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La propuesta contempla la colocación de jardineras decorativas a lo largo del camellón, con la finalidad de crear una barrera física que impida el cruce indebido de vehículos y contribuya además al mejoramiento de la imagen urbana del área.

Pérez Reyes indicó que busca presentar formalmente el proyecto ante el Comité Técnico del Fideicomiso de los Puentes Internacionales, instancia que cuenta con recursos destinados a infraestructura relacionada con los cruces fronterizos y que podría financiar la obra.

La diputada explicó que la intervención requeriría aproximadamente 60 metros lineales de infraestructura, por lo que espera obtener una respuesta favorable del organismo responsable de administrar los recursos generados por los puentes internacionales.

En caso de no concretarse el apoyo institucional, la legisladora adelantó que buscará el respaldo del sector empresarial de Ciudad Juárez para impulsar la instalación de las jardineras mediante esquemas de colaboración con la iniciativa privada.

La representante morenista sostuvo que la medida permitiría ofrecer una solución definitiva a una conducta que continúa generando molestias entre quienes esperan su turno para cruzar la frontera.

Finalmente, reiteró que continuará las gestiones ante el fideicomiso correspondiente con el objetivo de concretar el proyecto y reforzar el orden vial en uno de los cruces internacionales más transitados de la frontera norte.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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