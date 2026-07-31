Acusa Alfredo Chávez a Morena de rechazar apoyo federal para desplazados

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El coordinador panista cuestionó el voto contra el exhorto que pedía mayor coordinación para familias desplazadas por violencia.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, criticó que Morena votara en contra de la propuesta presentada por la diputada Nancy Frías para solicitar al Gobierno Federal mayor coordinación, seguridad y atención a familias desplazadas por la violencia en la zona serrana.

El legislador señaló que el desplazamiento forzado interno debe ser atendido por los tres órdenes de gobierno, pero sostuvo que la Federación tiene una responsabilidad directa debido a la presencia del crimen organizado como una de las causas principales del problema.

“Díganos qué está haciendo el Gobierno Federal y cómo nos coordinamos”.

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Chávez afirmó que la inseguridad ha obligado a familias enteras a abandonar sus viviendas, comunidades y medios de vida, por lo que consideró necesario fortalecer la intervención institucional en las regiones afectadas.

El coordinador panista cuestionó que, durante la discusión, Morena desviara el debate hacia temas electorales y partidistas, en lugar de explicar las acciones federales para atender a quienes han tenido que salir de sus comunidades.

De acuerdo con el planteamiento, la propuesta de Frías buscaba solicitar al Gobierno Federal una estrategia más firme para atender el desplazamiento, así como reforzar la coordinación con el Gobierno del Estado y los municipios.

Chávez sostuvo que la discusión debía centrarse en la seguridad de las comunidades y en la atención humanitaria de las personas desplazadas, especialmente en zonas rurales e indígenas de la Sierra Tarahumara.

El legislador afirmó que el rechazo de Morena frenó un exhorto orientado a construir una respuesta coordinada entre Federación, Estado y municipios frente a una problemática que afecta directamente a familias vulnerables.

“Morena rechazó pedir ayuda federal para familias que huyeron por la violencia”.

El coordinador del PAN reiteró que la atención al desplazamiento forzado requiere acciones de seguridad, acompañamiento institucional y medidas que permitan a las familias recuperar condiciones de estabilidad y protección.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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