Acusa Nancy Frías a Morena de frenar exhorto sobre desplazamiento forzado

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La diputada panista señaló que el rechazo impidió pedir mayor intervención federal ante la crisis en la Sierra Tarahumara.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Nancy “La China” Frías señaló que Morena votó en contra de un exhorto que buscaba pedir al Gobierno Federal una estrategia más firme para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno en Chihuahua.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN sostuvo que la propuesta pretendía fortalecer la coordinación entre la Federación, el Gobierno del Estado y los municipios, especialmente en comunidades indígenas y rurales de la Sierra Tarahumara afectadas por la violencia.

“Morena decidió darle la espalda a las familias que han tenido que huir de la violencia”.

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Frías explicó que el planteamiento incluía acciones permanentes de seguridad, atención humanitaria, reparación del daño y retorno seguro para personas obligadas a abandonar sus hogares.

La diputada afirmó que las familias desplazadas no solo pierden su vivienda, sino también su patrimonio, sus medios de trabajo y el acceso a servicios básicos, lo que agrava su condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con la legisladora, Chihuahua ha puesto en marcha mecanismos de atención y ha gestionado alrededor de 8 mil 500 apoyos desde finales de 2024, aunque consideró que la magnitud del problema requiere una política nacional encabezada por la Federación.

Frías sostuvo que el rechazo al exhorto deja sin respaldo institucional un llamado urgente para atender una crisis que, afirmó, supera las capacidades de los municipios y del Gobierno del Estado.

El planteamiento buscaba que la Federación asumiera una mayor responsabilidad en la prevención de nuevos desplazamientos y en la protección de las familias que fueron obligadas a dejar sus comunidades.

“La respuesta a esta problemática no puede recaer únicamente en las autoridades estatales y municipales”.

La legisladora panista reiteró que el desplazamiento forzado interno debe atenderse como una crisis de derechos humanos, con coordinación operativa, presencia institucional y medidas que permitan restituir condiciones de seguridad en las zonas afectadas.

Con información de El Bordo y El Fronterizo

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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