Reconoce Sheinbaum a servidores públicos por seguridad durante Mundial 2026

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La presidenta destacó la coordinación del Plan Kukulkán, en el que participaron más de 124 mil 500 elementos

Zumpango de Ocampo, Edomex. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de reconocimientos a personal que participó en el Plan Kukulkán, estrategia implementada para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial FIFA 2026 en México.

Durante el acto realizado en la Plataforma del Centro Estratégico Militar de Acopio de Santa Lucía, la mandataria federal destacó la coordinación entre instituciones federales, gobiernos estatales y municipales, así como corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y dependencias públicas.

“El éxito de este Mundial lleva el nombre de cada uno de ustedes, cada institución aportó sus capacidades, cada servidor y servidora pública cumplió con responsabilidad la tarea que le correspondía. El resultado fue un ejemplo de coordinación que demostró que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar”, destacó.

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Sheinbaum Pardo agradeció la participación de personal de las Secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de Gobernación y demás instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

La presidenta afirmó que la organización del Mundial permitió mostrar al mundo la capacidad institucional de México y su imagen como un país en paz, alegre y hospitalario, además de reconocer el desempeño de la Selección Nacional por su participación en el torneo.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que en el operativo participaron 20 mil 734 elementos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, además de mil 474 vehículos y 25 aeronaves.

También se utilizaron 150 canes especializados en detección de explosivos y enervantes, 150 caballos para tareas de protección y disuasión, radares, sistemas antidrones y detectores de agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que en el Plan Kukulkán participaron más de 124 mil 500 elementos de instituciones del Gabinete de Seguridad, dependencias federales, gobiernos estatales y municipales.

El funcionario explicó que se realizaron 280 operaciones en estadios y Fan Fest, además de 23 frentes estratégicos, con participación particular de autoridades de Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Hidalgo, Quintana Roo y Baja California.

La coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, recordó que México albergó 13 partidos mundialistas y recibió a 17 selecciones de distintas regiones del mundo.

Cuevas Barrón informó que, como parte de los resultados del evento, comercios registraron aumentos en ventas de entre 10 y 15 por ciento, mientras que más de un millón 100 mil estudiantes participaron en la Copa Escolar organizada dentro del Mundial Social.

En la ceremonia también se destacó la participación de los gobiernos de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, entidades sede de partidos mundialistas, así como de personal de salud, cultura, turismo, bienestar, economía y áreas operativas que participaron en la logística del evento.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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