Solicita Avitia atención para regularizar vivienda de 600 familias en Juárez

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El diputado pidió abrir diálogo institucional para evaluar la asignación de un predio municipal a la nueva colonia Victoria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Óscar Avitia Arellanes presentó un exhorto dirigido al presidente municipal de Ciudad Juárez para atender la solicitud de alrededor de 600 familias que buscan regularizar su situación patrimonial y acceder a una vivienda digna.

El legislador del Grupo Parlamentario de morena pidió que, a través de las dependencias municipales competentes, se generen mecanismos y espacios de diálogo para canalizar la petición de las familias interesadas en la asignación de un predio de propiedad municipal.

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De acuerdo con el planteamiento, el objetivo es avanzar en la conformación e inicio legal de la nueva colonia Victoria, mediante un proceso ordenado, transparente y con acompañamiento institucional.

Avitia Arellanes sostuvo que el acceso a una vivienda adecuada constituye un derecho humano reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en instrumentos internacionales en materia de derechos sociales.

“El derecho a una vivienda adecuada constituye un derecho humano fundamental”.

El diputado señaló que, en el ámbito local, los municipios tienen atribuciones en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos, por lo que pueden promover y facilitar el acceso a vivienda, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad o con necesidades habitacionales urgentes.

Durante su intervención, recordó que desde mayo las familias entregaron por escrito una solicitud ante la Dirección General de Asentamientos Humanos del Municipio de Ciudad Juárez, para pedir la evaluación y asignación de un predio municipal destinado al establecimiento legal de sus viviendas.

Avitia afirmó que, hasta el momento, la autoridad municipal no ha emitido respuesta a la petición, lo que mantiene en incertidumbre a cientos de familias que carecen de un espacio digno para habitar.

El legislador consideró indispensable que la Presidencia Municipal instruya a las áreas correspondientes para atender el caso de manera prioritaria, transparente y con enfoque de derechos humanos.

“El acceso a una vivienda no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental e indispensable para garantizar la dignidad, la salud, la seguridad y el desarrollo integral de las personas y sus familias”.

El exhorto plantea que la autoridad municipal establezca canales de atención y seguimiento para evaluar la viabilidad jurídica, urbana y patrimonial de la solicitud, con el propósito de brindar certeza a las familias involucradas.

Avitia reiteró que la atención a este caso debe orientarse a garantizar el derecho a la vivienda y evitar que la falta de respuesta institucional agrave las condiciones de vulnerabilidad de las personas solicitantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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