Cuestiona Xóchitl Contreras falta de denuncias por presuntas irregularidades heredadas en Juárez

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La diputada del PAN afirma que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar debió actuar legalmente desde el inicio de su administración si detectó anomalías financieras.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del Partido Acción Nacional, Xóchitl Contreras, cuestionó la actuación del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, al señalar que no promovió denuncias ni acciones legales contra quienes presuntamente habrían cometido irregularidades financieras durante administraciones anteriores.

La legisladora sostuvo que el alcalde ha argumentado en diversas ocasiones que diversos problemas fiscales, financieros y administrativos fueron heredados por gobiernos previos; sin embargo, consideró que dichas afirmaciones debieron estar acompañadas de procedimientos legales para deslindar responsabilidades.

“Si el presidente municipal asegura que recibió un gobierno con irregularidades, adeudos o incumplimientos fiscales, tenía la obligación legal y moral de denunciar esos hechos desde el inicio de su administración”, expresó.

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Contreras señaló que la ausencia de denuncias o procedimientos administrativos genera dudas sobre las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para investigar posibles afectaciones al patrimonio público.

La diputada indicó que, de acuerdo con declaraciones de funcionarios municipales, algunas problemáticas fiscales tendrían origen en ejercicios previos a 2021, por lo que cuestionó que, después de varios años de gestión, no existan resultados públicos relacionados con sanciones, procedimientos administrativos o recuperación de recursos.

Asimismo, consideró que cuando una autoridad detecta posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, debe actuar de manera inmediata para garantizar la rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley.

La legisladora afirmó que la responsabilidad de un gobierno no se limita a administrar problemas heredados, sino también a emprender acciones legales cuando existen elementos que permitan presumir daños a la hacienda pública.

Durante su posicionamiento, Contreras planteó interrogantes sobre las medidas adoptadas por la administración municipal al inicio del actual gobierno y pidió claridad respecto a las investigaciones que eventualmente pudieron haberse iniciado.

También advirtió que la falta de acciones oportunas podría interpretarse como una omisión institucional en asuntos relacionados con recursos públicos y responsabilidades administrativas.

Finalmente, la diputada reiteró que continuará solicitando información sobre las condiciones en que fue recibida la administración municipal y sobre las acciones implementadas para atender las presuntas irregularidades señaladas por el propio Gobierno de Ciudad Juárez.

“Los ciudadanos no merecen excusas permanentes ni discursos repetidos. Merecen saber quiénes fueron los responsables, qué hizo la autoridad para investigarlos y por qué siguen sin existir respuestas claras”, concluyó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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