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Capacitan a personal de Desarrollo Urbano en derechos humanos y no discriminación

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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El curso abordó la atención a grupos en situación de vulnerabilidad y la prevención de prácticas discriminatorias en el servicio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Derechos Humanos impartió el curso “Derecho a la No Discriminación y Grupos en Situación de Vulnerabilidad” al personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano, como parte de las acciones de capacitación orientadas a fortalecer una cultura institucional basada en el respeto a los derechos fundamentales.

La actividad se desarrolló en el auditorio de Protección Civil y estuvo dirigida a servidoras y servidores públicos con el propósito de promover una atención más incluyente y sensible hacia la ciudadanía.

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El titular de la Dirección de Derechos Humanos, Santiago González Reyes, explicó que durante la capacitación se reflexionó sobre las diversas circunstancias que pueden colocar a las personas en condiciones de vulnerabilidad y sobre las barreras que enfrentan para ejercer plenamente sus derechos.

“En la actividad se analizaron los grupos de población que enfrentan mayores índices de discriminación y las formas en que desde el ejercicio del servicio público pueden reproducirse prácticas excluyentes sin intención”.

Durante la jornada se realizaron ejercicios de análisis y reflexión enfocados en identificar cómo los prejuicios, estereotipos y percepciones personales pueden influir en la toma de decisiones y generar conductas discriminatorias, incluso de manera inconsciente.

El curso también abordó la importancia de reconocer las distintas realidades sociales y garantizar que los servicios públicos se presten bajo criterios de igualdad, inclusión y respeto a la dignidad humana.

González Reyes señaló que este tipo de capacitaciones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la perspectiva de derechos humanos dentro de la administración municipal y mejorar la atención que reciben las personas usuarias de los servicios públicos.

Finalmente, destacó que el objetivo central de estas acciones es fomentar prácticas institucionales que contribuyan a prevenir la discriminación y a consolidar un trato digno, equitativo y respetuoso hacia todos los sectores de la población.

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