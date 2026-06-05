Exhorta Salud Municipal a reforzar el cuidado del medio ambiente para proteger la salud

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Autoridades destacan que la calidad ambiental influye directamente en el bienestar físico y emocional de la población.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Dirección de Salud Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer las acciones de protección y conservación del entorno, al señalar que la salud pública está estrechamente vinculada a las condiciones ambientales de las comunidades.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó que problemáticas como la contaminación del aire, la acumulación de residuos, el manejo inadecuado de la basura y la escasez de áreas verdes pueden generar afectaciones importantes en la calidad de vida de la población.

“Cuidar el medio ambiente es también una forma de cuidar nuestra salud. Mantener espacios limpios, reducir la contaminación y promover hábitos responsables contribuye a prevenir enfermedades y a mejorar la calidad de vida de las familias juarenses”.

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La funcionaria explicó que diversos estudios han identificado que la contaminación ambiental puede favorecer la aparición o agravamiento de enfermedades respiratorias, alergias y padecimientos cardiovasculares, particularmente entre niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas.

Asimismo, resaltó la importancia de promover hábitos cotidianos que contribuyan a la protección del entorno y al bienestar colectivo, mediante acciones sencillas realizadas desde el hogar y los espacios comunitarios.

Entre las recomendaciones se encuentran separar residuos, evitar arrojar basura en la vía pública, reducir el consumo de plásticos de un solo uso, cuidar el agua y participar en actividades de limpieza y reforestación.

La Dirección de Salud Municipal señaló que estas prácticas no solo contribuyen a la conservación de los recursos naturales, sino que también ayudan a prevenir riesgos sanitarios y a mejorar las condiciones de vida en las colonias de la ciudad.

Finalmente, Santana Fernández reiteró el compromiso de la dependencia con la promoción de una cultura de prevención y bienestar integral, e invitó a la población a reflexionar sobre el impacto de sus acciones diarias y sumarse a los esfuerzos orientados a construir comunidades más saludables, seguras y sostenibles para las futuras generaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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