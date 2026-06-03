Amplía Marco Bonilla ventaja en la interna del PAN

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El alcalde de Chihuahua encabeza las preferencias panistas rumbo a la elección de gobernador de 2027, según medición de Rubrum.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La más reciente encuesta estatal de Rubrum muestra un escenario competitivo rumbo a la elección de gobernador de Chihuahua en 2027, con Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) en un empate técnico en la intención de voto, mientras que el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, consolida su liderazgo entre los perfiles panistas.

De acuerdo con la medición realizada el 1 de junio de 2026, Morena registra una intención de voto de 38.5 por ciento, mientras que el PAN alcanza 37.6 por ciento, una diferencia de apenas 0.9 puntos porcentuales que se ubica dentro del margen de error del estudio.

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Los resultados reflejan una contienda más cerrada respecto a mediciones previas, con una reducción en la ventaja que anteriormente mostraba Morena y un crecimiento sostenido de Acción Nacional en las preferencias electorales.

Dentro de los perfiles panistas evaluados para una eventual candidatura a la gubernatura, Marco Bonilla aparece como el aspirante con mayor respaldo, al concentrar el 75.8 por ciento de las preferencias entre los simpatizantes del partido consultados.

Muy por detrás se ubican el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, con 8.6 por ciento; la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, con 5.8 por ciento; el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, con 5.3 por ciento; y el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, con 4.5 por ciento.

La diferencia entre Bonilla y el segundo lugar supera los 67 puntos porcentuales, lo que fortalece su posicionamiento interno de cara a las definiciones políticas que comenzarán a perfilarse rumbo al proceso electoral.

La encuesta también coincide con una etapa en la que la administración municipal de Chihuahua capital ha mantenido evaluaciones favorables en distintos indicadores de desempeño gubernamental, entre ellos servicios públicos, atención ciudadana y percepción de seguridad.

Aunque el proceso electoral aún se encuentra a más de un año de distancia, los resultados reflejan una competencia cada vez más cerrada entre las dos principales fuerzas políticas del estado y muestran el fortalecimiento de los liderazgos que podrían encabezar la contienda por la gubernatura en 2027.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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