Abre IPACULT espacio a la creación autodidacta con exposición “Tutti frutti pictórico”

Presentarán retrospectiva del artista juarense Omar Baca Jáquez en El Chamizal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció la presentación de la exposición “Tutti frutti pictórico: Retrospectiva de Omar Baca Jáquez”, una muestra que reúne parte del recorrido creativo del artista juarense, cuya obra se ha desarrollado desde una práctica autodidacta basada en la exploración constante de técnicas, lenguajes y procesos pictóricos.

La inauguración se realizará el viernes 13 de febrero a las 17:00 horas en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, recinto que se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la comunidad y la producción artística local.

La exposición ofrece al público un acercamiento a la diversidad visual y evolución artística de Omar Baca Jáquez, permitiendo conocer una obra construida desde la experiencia personal, la intuición y el diálogo con el entorno social y cultural de Ciudad Juárez.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, subrayó la relevancia de abrir espacios institucionales a este tipo de expresiones artísticas surgidas fuera de los circuitos académicos tradicionales.

“Para el IPACULT es fundamental reconocer y visibilizar el trabajo de las y los creadores locales, especialmente aquellos que han construido su camino desde la autodisciplina y la exploración personal”, expresó la funcionaria.

Señaló que la muestra no solo presenta obra pictórica, sino que también da cuenta de una trayectoria marcada por la constancia, la identidad y el vínculo comunitario, elementos que fortalecen el tejido cultural del municipio.

Con este tipo de iniciativas, el IPACULT busca impulsar el acceso a la producción artística local, generar espacios de reflexión y reconocimiento, y consolidar al arte como un punto de encuentro entre creadores y ciudadanía.

La entrada a la inauguración será libre, con el objetivo de acercar al público a una propuesta que refleja la riqueza y diversidad de la creación artística que se desarrolla en Ciudad Juárez.

