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Inician vacaciones de Semana Santa para más de 661 mil estudiantes en Chihuahua

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POR Redacción ADN / Agencias
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Más de 32 mil docentes también entran en receso; clases se reanudarán el 13 de abril.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que más de 661 mil estudiantes de nivel básico en el estado de Chihuahua iniciaron el periodo vacacional de Semana Santa, conforme al calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026.

La dependencia detalló que el receso aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, quienes regresarán a clases el próximo lunes 13 de abril.

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Asimismo, se indicó que alrededor de 32 mil docentes de más de 5 mil planteles educativos también participan en este periodo vacacional.

El regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril.

El titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, señaló que durante este periodo se mantiene coordinación con autoridades municipales y corporaciones de seguridad para prevenir actos de vandalismo en escuelas.

Como parte de estas acciones, se han impulsado capacitaciones y actividades preventivas dirigidas a la comunidad educativa y a padres de familia, con el fin de fortalecer el cuidado de las instalaciones.

Se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier situación irregular en planteles escolares.

La dependencia hizo un llamado a la población para colaborar en la vigilancia de las escuelas durante el periodo vacacional, reportando cualquier anomalía a las autoridades correspondientes.

Estas medidas buscan proteger la infraestructura educativa durante el receso, en un contexto de alta movilidad por la temporada de Semana Santa.

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