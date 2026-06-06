Impulsan SFP y Colech especialidad para profesionalizar auditoría gubernamental

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El nuevo programa de posgrado brindará formación especializada y reconocimiento académico al personal encargado de fiscalizar recursos públicos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de la Función Pública (SFP) y El Colegio de Chihuahua (Colech) firmaron un convenio de colaboración para poner en marcha la Especialidad en Auditoría Gubernamental, un programa de posgrado orientado a fortalecer la capacitación y profesionalización del personal encargado de supervisar el ejercicio de los recursos públicos en el estado.

La iniciativa representa la primera oferta académica de este nivel diseñada específicamente para quienes realizan labores de auditoría dentro del Gobierno del Estado, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos técnicos y otorgarles una formación con reconocimiento académico formal.

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Durante la firma del acuerdo, el secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, destacó la importancia de la auditoría como una herramienta fundamental para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas.

“La auditoría gubernamental es una de las funciones más sensibles y exigentes dentro de cualquier administración”.

La especialidad permitirá a las y los servidores públicos obtener un grado académico directamente relacionado con las funciones que desempeñan, fortaleciendo sus capacidades técnicas, criterios profesionales y habilidades para la supervisión y fiscalización gubernamental.

El programa contempla que las clases se impartan fuera del horario laboral para evitar afectaciones a las actividades cotidianas de las dependencias participantes, facilitando así la continuidad de las responsabilidades institucionales.

Como parte del convenio, la SFP cubrirá el 33 por ciento del costo de la especialidad para el personal de la dependencia a partir del nivel de jefe de departamento, mientras que El Colegio de Chihuahua aportará una condonación equivalente a otro 33 por ciento, lo que permitirá reducir significativamente el costo para las y los participantes.

“Auditar es garantizar que el dinero de la ciudadanía se utilice correctamente, con transparencia, rigor y responsabilidad”.

El acuerdo fue suscrito por el director general de El Colegio de Chihuahua, Juan Miguel Orta Vélez, y contempla además la participación de personal especializado de la Secretaría de la Función Pública como parte de la planta docente, con el propósito de incorporar experiencias prácticas derivadas del trabajo cotidiano de fiscalización.

Con esta colaboración, ambas instituciones buscan fortalecer la profesionalización del servicio público y consolidar una cultura de transparencia, legalidad y rendición de cuentas en la administración estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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