Expresa Maru Campos llamado a la paz y unidad rumbo a 2026

La gobernadora convivió con ciudadanía y comerciantes durante un recorrido decembrino por el Centro Histórico de Chihuahua capital

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – En el marco de las celebraciones decembrinas, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, realizó un recorrido por el Centro Histórico de la capital del estado, donde sostuvo encuentros directos con familias, paseantes y comerciantes de la zona.

Durante su caminata por calles emblemáticas como Libertad, la mandataria se detuvo en los tradicionales puestos de fotografía con temática navideña, espacios que año con año forman parte de la memoria familiar de miles de chihuahuenses durante la temporada.

En ese contexto, la titular del Ejecutivo estatal compartió un mensaje enfocado en la cohesión social y el futuro del estado, al expresar su deseo de que prevalezca un clima de armonía entre la población rumbo al próximo proceso electoral.

“Paz y unidad entre los chihuahuenses para el 2026”.

Como parte del recorrido, Campos Galván visitó establecimientos de venta de banderillas, uno de los alimentos más representativos del primer cuadro de la ciudad, así como diversos comercios dedicados a la venta de artículos electrónicos y de telefonía.

La gobernadora aprovechó la interacción directa para saludar y dialogar con locatarios, reconociendo la labor cotidiana de quienes dependen del comercio para el sustento de sus familias, especialmente en una de las temporadas de mayor actividad económica del año.

Finalmente, extendió mensajes de buenos deseos a trabajadores y familias, reiterando la importancia de mantener la unidad y la fraternidad como elementos centrales de la convivencia social en Chihuahua.

