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Legisladora solicita informe sobre marco legal y condiciones de participación extranjera en la Sierra Tarahumara.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado exigió a autoridades estatales esclarecer bajo qué marco legal operaban agentes estadounidenses en Chihuahua, tras los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara donde murieron funcionarios mexicanos y extranjeros.

La diputada Leticia Ortega Máynez planteó la necesidad de que el Poder Ejecutivo estatal, así como instancias de seguridad y procuración de justicia, informen sobre las condiciones en que se permitió la presencia de personal vinculado a la Embajada de Estados Unidos en el operativo.

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El posicionamiento surge luego del accidente en el que perdieron la vida servidores públicos del estado y ciudadanos estadounidenses, lo que, señaló la legisladora, obliga a revisar no solo las circunstancias del hecho, sino el contexto institucional en el que se desarrollaban dichas actividades.

“No se contempla, en ningún caso, que puedan ejercer funciones operativas reservadas a las autoridades nacionales”.

Ortega Máynez subrayó que si bien la cooperación internacional en materia de seguridad es válida, debe apegarse estrictamente a la legislación mexicana, por lo que consideró necesario precisar la naturaleza de la participación extranjera.

En ese sentido, advirtió que la falta de claridad sobre los mecanismos de autorización, coordinación y supervisión representa un aspecto que debe ser atendido por las autoridades competentes.

La diputada solicitó detallar qué acuerdos o convenios existen con el gobierno de Estados Unidos, bajo qué პირობ se autorizó el ingreso de agentes extranjeros y si dicha participación fue notificada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la normativa vigente.

Finalmente, enfatizó que la transparencia en este tipo de सहयोग es fundamental, al tratarse de un tema que impacta directamente en la seguridad pública, la legalidad y la soberanía nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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