InicioEstado

Exige Morena aclarar presencia de agentes de EU en operativo en Chihuahua

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Legisladora solicita informe sobre marco legal y condiciones de participación extranjera en la Sierra Tarahumara.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado exigió a autoridades estatales esclarecer bajo qué marco legal operaban agentes estadounidenses en Chihuahua, tras los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara donde murieron funcionarios mexicanos y extranjeros.

La diputada Leticia Ortega Máynez planteó la necesidad de que el Poder Ejecutivo estatal, así como instancias de seguridad y procuración de justicia, informen sobre las condiciones en que se permitió la presencia de personal vinculado a la Embajada de Estados Unidos en el operativo.

- Publicidad - HP1

El posicionamiento surge luego del accidente en el que perdieron la vida servidores públicos del estado y ciudadanos estadounidenses, lo que, señaló la legisladora, obliga a revisar no solo las circunstancias del hecho, sino el contexto institucional en el que se desarrollaban dichas actividades.

“No se contempla, en ningún caso, que puedan ejercer funciones operativas reservadas a las autoridades nacionales”.

Ortega Máynez subrayó que si bien la cooperación internacional en materia de seguridad es válida, debe apegarse estrictamente a la legislación mexicana, por lo que consideró necesario precisar la naturaleza de la participación extranjera.

En ese sentido, advirtió que la falta de claridad sobre los mecanismos de autorización, coordinación y supervisión representa un aspecto que debe ser atendido por las autoridades competentes.

La diputada solicitó detallar qué acuerdos o convenios existen con el gobierno de Estados Unidos, bajo qué პირობ se autorizó el ingreso de agentes extranjeros y si dicha participación fue notificada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la normativa vigente.

Finalmente, enfatizó que la transparencia en este tipo de सहयोग es fundamental, al tratarse de un tema que impacta directamente en la seguridad pública, la legalidad y la soberanía nacional.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Mantiene Pérez Cuéllar ventaja sobre Andrea Chávez en encuesta interna de Morena

Sondeo ubica al alcalde de Juárez con 27.4% frente a 21.2% de la senadora...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Definirá PAN candidatura a gubernatura con encuesta a partir del 15 de mayo

Aspirantes acuerdan criterio de ventaja mínima para definir al ganador del proceso interno. Ciudad Juárez,...
Plumas

La traición a Madero y a la Revolución

El general Pascual Orozco, clave en la Toma de Ciudad Juárez de 1911, que...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto