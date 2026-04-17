Definirá PAN candidatura a gubernatura con encuesta a partir del 15 de mayo

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Aspirantes acuerdan criterio de ventaja mínima para definir al ganador del proceso interno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Artuo Hernández) – El Partido Acción Nacional (PAN) iniciará el próximo 15 de mayo el proceso interno de encuesta para definir a su candidato a la gubernatura de Chihuahua, como parte de su estrategia rumbo al próximo proceso electoral.

De acuerdo con información de la dirigencia estatal, los aspirantes sostuvieron una reunión previa con la gobernadora Maru Campos y la líder estatal del partido, Daniela Álvarez, donde se revisaron los lineamientos que regirán el ejercicio demoscópico.

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Entre los acuerdos alcanzados destaca que si existe una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales entre el primero y segundo lugar, el resultado de la encuesta será definitivo para determinar la candidatura.

En el proceso participan perfiles como Marco Bonilla, Gilberto Loya, Mario Vázquez, Jesús Valenciano y la propia dirigente estatal Daniela Álvarez, entre otros cuadros del partido.

De manera preliminar, sondeos internos ubican a Marco Bonilla al frente de las preferencias, con una ventaja superior a los 15 puntos sobre el segundo lugar, ocupado por Daniela Álvarez.

El resto de los aspirantes se ubica en posiciones posteriores, lo que perfila un escenario con un claro puntero en la contienda interna, aunque aún resta un mes de actividades previo a la medición.

Se informó que las encuestas consideran una muestra de alrededor de 8 mil personas en el estado, con el objetivo de medir el posicionamiento entre militantes y simpatizantes del partido.

El PAN prevé que este mecanismo permita definir una candidatura con base en criterios de competitividad electoral, en un proceso que será clave para su estrategia política en Chihuahua.

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