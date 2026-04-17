Invita Municipio de Chihuahua a concierto “Norteño Sinfónico” por Día de las Madres

Publicidad - LB2 -

El evento incluirá presentación de Conjunto Primavera, rifas y participación de más de 50 músicos chihuahuenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Chihuahua presentó en Ciudad Juárez el concierto “Norteño Sinfónico”, un evento cultural con motivo del Día de las Madres que se realizará el próximo 10 de mayo en la capital del estado.

La presentación fue encabezada por el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, quien acudió a un reconocido restaurante de la ciudad fronteriza acompañado por la directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, como parte de una estrategia de promoción regional del evento.

- Publicidad - HP1

Durante el anuncio, Bencomo informó que el concierto tendrá lugar en el Parque El Palomar, a partir de las 16:00 horas, con un formato que combina música regional mexicana con arreglos sinfónicos.

“Un evento maravilloso, un concierto que no se pueden perder el próximo 10 de mayo… festejando a la reina de la casa”

La funcionaria detalló que el espectáculo contará con la participación de una orquesta integrada por más de 52 músicos profesionales, con talento 100 por ciento chihuahuense, lo que forma parte de una iniciativa para impulsar la difusión cultural en el estado.

El evento tendrá como acto principal la presentación de Conjunto Primavera, acompañado por el músico Tony Meléndez, en un cierre programado en el escenario principal.

Además del componente musical, se anunció la realización de actividades recreativas y rifas dirigidas a las asistentes, entre las que destacan dos viajes a Cancún y un automóvil, este último promovido por la administración municipal de Chihuahua.

“La gente conozca el talento chihuahuense… este es el quinto año y queremos festejar a las mamás en grande”

De acuerdo con los organizadores, las actividades iniciarán por la tarde con dinámicas y sorteos, mientras que el concierto principal comenzará alrededor de las 20:00 horas.

La presencia del alcalde Marco Bonilla en Ciudad Juárez para promover el evento también refleja el interés de su administración por posicionar proyectos culturales a nivel estatal, en un contexto donde la movilidad regional y la proyección política adquieren relevancia rumbo a futuros procesos.

La invitación se extendió a habitantes de Ciudad Juárez para que asistan al evento en la capital, considerado uno de los principales festejos masivos por el Día de las Madres en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.