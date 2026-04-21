Propone Arturo Medina eliminar impuesto al diésel para apoyar a productores y transportistas

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La iniciativa busca reducir costos en sectores clave para la economía nacional.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, presentó una iniciativa para solicitar al Congreso de la Unión la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al diésel.

El legislador argumentó que la medida responde a la necesidad de respaldar a los productores del campo, quienes enfrentan condiciones adversas que elevan sus costos de operación, particularmente en el uso de combustibles.

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Asimismo, señaló que el sector del transporte también se vería beneficiado, al considerar que la reducción de cargas fiscales permitiría mejorar la competitividad y sostenibilidad de quienes movilizan bienes y mercancías en el país.

“La producción en el campo, el transporte de bienes, alimentos y un sinfín de mercancías, son actividades que tienen un peso fundamental en la competitividad del país”.

Medina indicó que estas actividades representan el sustento de cientos de miles de familias, por lo que consideró necesario implementar alternativas que disminuyan las presiones económicas sobre estos sectores.

En su posicionamiento, el legislador también cuestionó declaraciones recientes de la presidenta de México en torno al costo de los combustibles, al considerar que no reflejan la realidad operativa de productores y transportistas.

“No podemos responderles con insensibilidad a quienes sostienen al país”.

La iniciativa cuenta con el respaldo de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quienes se sumaron a la propuesta con el objetivo de fortalecer a sectores productivos mediante la reducción de cargas fiscales.

De ser aprobada, la propuesta sería turnada al Congreso de la Unión para su análisis, en el marco de las facultades federales en materia tributaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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