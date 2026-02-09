Entrega Gobierno del Estado 548 becas a estudiantes de secundarias estatales en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Apoyo económico de 2 mil 100 pesos beneficia a alumnado de 21 escuelas y suma inversión estatal de casi 2 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua realizó la entrega de 548 becas económicas a estudiantes de secundarias estatales en Ciudad Juárez, como parte del Programa Estatal de Becas operado por la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD).

Las becas fueron otorgadas a alumnas y alumnos de 21 escuelas secundarias estatales, así como a estudiantes vinculados al Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres, del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, en un acto celebrado en el Salón Rojo de las oficinas estatales conocidas como Pueblito Mexicano.

Esta entrega corresponde a la segunda emisión del programa, con un monto individual de 2 mil 100 pesos, lo que representa una inversión total de 1 millón 150 mil 800 pesos. La primera emisión, realizada en diciembre, consistió en apoyos de 1 mil 400 pesos por estudiante, con una inversión de 767 mil 200 pesos, alcanzando un total acumulado de 1 millón 918 mil pesos.

Durante el evento, el representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de la administración estatal con la permanencia escolar y el desarrollo educativo de las juventudes.

“La educación es el camino para transformar vidas y este apoyo refrenda el compromiso del Gobierno del Estado y de la gobernadora Maru Campos Galván con las y los estudiantes”, expresó.

Por su parte, el subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, explicó que el objetivo central del programa es evitar la deserción escolar, al considerar que un apoyo económico puede ser determinante para que las y los jóvenes continúen sus estudios.

El funcionario detalló que entre los requisitos para acceder a la beca se estableció un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar anterior, además de un estudio socioeconómico, con el propósito de priorizar a estudiantes en condiciones de mayor vulnerabilidad económica.

