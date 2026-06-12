Entrega Estado más de 140 mil pacas de rastrojo a productores de los 67 municipios

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El programa ha beneficiado a más de 15 mil productores y forma parte de las acciones para enfrentar la crisis hídrica en Chihuahua.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que durante los primeros cinco meses de 2026 se han distribuido más de 140 mil pacas de rastrojo en beneficio de más de 15 mil productores agropecuarios de los 67 municipios del estado.

La dependencia señaló que este apoyo forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer al sector rural y atender los efectos provocados por la sequía y la crisis hídrica que afectan a diversas regiones de Chihuahua.

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De acuerdo con la SDR, la totalidad de las pacas ya fue asignada y únicamente resta concluir la entrega de los últimos apoyos programados durante los próximos días.

Las autoridades destacaron que el programa busca garantizar la disponibilidad de alimento para el ganado y respaldar la actividad productiva de miles de familias que dependen del sector agropecuario.

Además de la distribución de rastrojo, la dependencia mantiene vigentes otros esquemas de apoyo dirigidos a productores pecuarios y agrícolas. Entre ellos se encuentra la entrega de maíz para alimentación de ganado, programa que inició en abril y mediante el cual se han distribuido 14 mil toneladas del grano.

Durante junio también comenzó la entrega de 4 mil toneladas de avena, 400 toneladas de fertilizante y 80 toneladas de frijol, insumos que continúan siendo distribuidos en distintas regiones de la entidad.

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que los beneficiarios pueden acceder a más de un programa siempre que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en cada convocatoria.

Las convocatorias permanecen abiertas para las personas interesadas, quienes pueden consultar los detalles y requisitos en los canales oficiales de la dependencia estatal.

La SDR puso a disposición de los productores los departamentos de Agricultura y Residentes para brindar información, asesoría y orientación sobre los distintos apoyos disponibles para el campo chihuahuense.

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