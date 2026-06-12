Entrega Estado 80 toneladas de maíz rolado a productores de Ahumada

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El apoyo beneficiará a 80 ganaderos y busca mitigar los efectos de la sequía en la región.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado concluyó la entrega de 80 toneladas de maíz rolado a productores pecuarios del municipio de Ahumada como parte del programa Cuenta Conmigo en el Campo.

La distribución del insumo se realizó en dos etapas. Este viernes fueron entregadas 40 toneladas adicionales que se suman a una cantidad igual otorgada durante la semana anterior.

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Con esta acción se benefició de manera directa a 80 productores pecuarios, quienes recibirán apoyo para la alimentación de su ganado en medio de las condiciones de sequía que afectan a distintas regiones de Chihuahua.

El enlace regional de la Secretaría de Desarrollo Rural, Miguel Núñez, señaló que este tipo de apoyos forman parte de las estrategias implementadas para fortalecer al sector agropecuario frente a los desafíos derivados de la falta de precipitaciones.

“Esta entrega es fundamental, ya que permite disponer de alimento para el ganado y, sobre todo, contribuye a mitigar los efectos de la sequía en nuestra entidad”.

La dependencia estatal destacó que el maíz rolado constituye un insumo esencial para mantener la alimentación del hato ganadero y apoyar la continuidad de las actividades productivas de los beneficiarios.

Las autoridades indicaron que garantizar el acceso a alimento para el ganado permite proteger el patrimonio de los productores y contribuir a la estabilidad económica de las familias que dependen de la actividad pecuaria.

El programa Cuenta Conmigo en el Campo forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para respaldar a los productores rurales mediante apoyos orientados a enfrentar las condiciones climáticas adversas y fortalecer la productividad del sector agropecuario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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