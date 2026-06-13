Emite Protección Civil advertencia preventiva por temperaturas de hasta 39 grados

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Autoridades exhortan a evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratados ante el intenso calor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia preventiva por altas temperaturas para este sábado, ante el pronóstico de una máxima de 39 grados centígrados y condiciones mayormente soleadas en la región.

De acuerdo con el reporte meteorológico, durante el día se prevén vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar velocidades de entre 26 y 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene mínima, entre el 1 y el 4 por ciento.

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Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población para extremar precauciones y prevenir afectaciones relacionadas con el calor, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Para la noche se espera una temperatura mínima de 25 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y condiciones de viento similares a las registradas durante el día. La posibilidad de precipitaciones continuará siendo baja.

Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, así como mantenerse hidratado y utilizar ropa ligera para reducir riesgos asociados a las altas temperaturas.

La dependencia exhortó a prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, sectores más vulnerables ante el calor extremo.

El pronóstico para el domingo contempla una ligera disminución en la temperatura máxima, que alcanzaría los 37 grados centígrados, aunque aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

Las autoridades estiman para ese día una posibilidad de precipitaciones de entre el 3 y el 50 por ciento, además de condiciones favorables para el desarrollo de actividad eléctrica aislada.

Para el lunes se prevé un descenso más marcado en las temperaturas, con una máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados centígrados. El cielo permanecerá mayormente soleado y la probabilidad de lluvia oscilará entre el 10 y el 20 por ciento.

Protección Civil reiteró la importancia de mantenerse atento a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones preventivas para evitar incidentes relacionados con las condiciones climáticas.

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