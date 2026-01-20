Movil - LB1A -
    Juárez / El Paso

    Avanza proyecto de compostaje para fortalecer el campo en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La iniciativa aprovecha residuos orgánicos y busca mejorar la calidad de las tierras agrícolas locales.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Desarrollo Rural sostuvo una reunión de trabajo con personal de la Dirección de Desarrollo Rural para conocer los avances del proyecto de compostaje que se impulsa a nivel municipal, con el objetivo de apoyar a las y los productores del campo juarense.

    El director de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdoba, informó que actualmente el proyecto utiliza fruta de desecho generada en el Mercado de Abastos como materia prima, la cual es transformada mediante procesos controlados en composta, destinada a mejorar la fertilidad de los suelos agrícolas.

    Explicó que la finalidad central de la iniciativa es convertir residuos orgánicos en un insumo nutritivo, capaz de elevar la calidad de la tierra y contribuir de manera directa a una mejor producción de cultivos y frutos en la región.

    Reyes Córdoba señaló que los comerciantes del Mercado de Abastos han sido informados sobre los procesos que desarrolla la Dirección de Desarrollo Rural, así como de los beneficios ambientales y productivos que el proyecto representa tanto para el campo como para la economía local.

    Durante la reunión se informó que el proyecto cuenta con el apoyo de la Dirección General de Obras Públicas, que colaborará en el diseño de la infraestructura necesaria para realizar las pruebas de compostaje, con el fin de garantizar su viabilidad técnica.

    Asimismo, se dio a conocer que la Lechería Escobar se sumó a la iniciativa al ofrecer estiércol para la realización de pruebas adicionales, lo que permitirá evaluar distintos procesos de elaboración de composta.

    El funcionario indicó que se llevarán a cabo diversas pruebas comparativas para identificar los métodos que generen mayores beneficios para el campo de la región, con la meta de ofrecer a los productores tierras en mejores condiciones y propiciar cosechas de mayor calidad.

