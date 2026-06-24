Arranca Chihuahua programa para fortalecer la proveeduría minera de las MiPyMEs

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La estrategia busca integrar a más empresas locales a las cadenas de valor de una industria donde el estado ocupa el cuarto lugar nacional en producción.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado puso en marcha un programa de Desarrollo de Proveedores para el sector minero, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y ampliar su participación en una de las actividades económicas más relevantes de la entidad.

La estrategia es impulsada por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) en coordinación con el Clúster Minero de Chihuahua A.C. y el Centro de Competitividad de México (CCMX), organismos que trabajarán en el acompañamiento de las empresas participantes.

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Chihuahua se mantiene como la cuarta entidad del país en valor de producción minera, condición que representa una oportunidad para que proveedores locales se incorporen a las cadenas de suministro del sector y generen nuevas oportunidades de negocio.

El programa está orientado a responder a las exigencias de la industria minera en materia de calidad, seguridad, sostenibilidad y eficiencia operativa, mediante el fortalecimiento de capacidades empresariales y técnicas.

Entre los objetivos se encuentra que las MiPyMEs desarrollen mejores procesos administrativos y de gestión, con el fin de cumplir los estándares requeridos por las compañías mineras que operan en el estado.

La iniciativa contempla cuatro componentes principales de acompañamiento, entre ellos consultoría especializada para optimizar procesos internos, capacitación para el desarrollo de competencias empresariales, vinculación con actores estratégicos de la industria y diagnósticos financieros para detectar áreas de oportunidad.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones buscan incrementar la participación de empresas chihuahuenses en la proveeduría minera, al tiempo que fortalecen la competitividad regional y contribuyen al crecimiento económico de la entidad.

Con este esquema, el Gobierno del Estado pretende consolidar un ecosistema empresarial más sólido y preparado para atender las demandas de una industria que continúa siendo uno de los principales motores económicos de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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