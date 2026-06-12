Invita Turismo a disfrutar eventos deportivos, gastronómicos y culturales este fin de semana

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Carreras, ciclismo de montaña, festividades patronales y gastronomía forman parte de la agenda turística en Chihuahua.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo del Estado invitó a ciudadanos y visitantes a participar en los eventos turísticos, culturales y deportivos programados para este fin de semana en diversos municipios de Chihuahua, como parte de las actividades del Festival Internacional de Turismo y Aventura (FITA) 2026.

De acuerdo con la dependencia, la agenda contempla competencias deportivas, festividades tradicionales y encuentros gastronómicos que buscan promover los atractivos turísticos de las distintas regiones del estado.

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El próximo 14 de junio se celebrará una nueva edición del Menonita Trail Run en Cuauhtémoc, evento que espera la participación de alrededor de 475 corredores en una competencia que combina deporte, naturaleza y cultura.

La carrera se desarrolla en la región conocida como la Tierra de las Tres Culturas y ofrece a participantes y visitantes la oportunidad de conocer sitios emblemáticos como el Corredor Comercial Menonita, el Museo Menonita y diversos establecimientos reconocidos por sus productos tradicionales.

Ese mismo día, el municipio de Rosales albergará la competencia de ciclismo de montaña Aventura en Rosales, que reunirá a cerca de 450 atletas en recorridos por senderos, paisajes naturales y cuerpos de agua característicos de la región.

En Julimes continúan las Ferias Patronales de San Antonio de Padua, una celebración que se desarrolla del 12 al 14 de junio con actividades religiosas, culturales y recreativas dirigidas a las familias de la comunidad y visitantes.

Por otra parte, la ciudad de Chihuahua será sede de la cuarta edición del Festival Antojos, encuentro gastronómico que se llevará a cabo durante el sábado y domingo en el Paseo Bolívar, donde se ofrecerá una amplia variedad de propuestas culinarias locales y espacios de convivencia familiar.

La Secretaría de Turismo señaló que estas actividades forman parte de la estrategia de promoción turística estatal orientada a fortalecer la economía local, impulsar el turismo regional y difundir la riqueza cultural de Chihuahua.

Las personas interesadas pueden consultar el calendario oficial de actividades turísticas y deportivas a través de las plataformas digitales de la dependencia estatal, donde se encuentra disponible la programación completa del FITA Chihuahua 2026.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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