Ofrece Estado más de mil 800 atenciones gratuitas en feria de servicios en Juárez

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Colegios de profesionistas brindaron asesorías, consultas y apoyos en salud, derecho, arquitectura e ingeniería.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte, realizó la Feria de Servicios Profesionales 2026 en Ciudad Juárez, donde se ofrecieron más de mil 800 atenciones gratuitas a la población.

La jornada se llevó a cabo en coordinación con la Dirección Estatal de Profesiones en las oficinas de Pueblito Mexicano, con la participación de 23 colegios de profesionistas de distintas áreas.

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Durante el evento se brindaron servicios especializados, asesorías personalizadas y apoyos en especie dirigidos a atender necesidades de la ciudadanía en materia de salud, educación, vivienda y orientación legal.

El director estatal de Profesiones, Jesús Villarreal, destacó que la feria permitió fortalecer la vinculación entre las instituciones públicas y los colegios de profesionistas, al acercar conocimientos técnicos y servicios especializados a la comunidad.

“Con esta feria se fortalece la vinculación entre el Gobierno del Estado y la sociedad civil, representa una ventana para proyectar el sentido de labor social que poseen las distintas disciplinas”.

Por su parte, el representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, señaló que una de las principales fortalezas de esta edición fue la diversidad de ramas participantes.

Profesionales de salud, ingeniería, arquitectura, derecho, criminología y otras disciplinas concentraron sus servicios en un mismo espacio de fácil acceso para las personas que acuden diariamente a las oficinas estatales.

Entre los apoyos ofrecidos se incluyeron paquetes escolares, pintura, lentes, servicios de optometría, vacunación, vales para limpiezas dentales, consultas jurídicas, orientación nutricional, asesoría arquitectónica y diseño de interiores.

También se proporcionó información sobre instalaciones eléctricas, elaboración de planos, avalúos y memorias de cálculo, como parte de los servicios técnicos brindados por los colegios participantes.

La Secretaría de Educación y Deporte destacó que este tipo de jornadas buscan generar un impacto social directo mediante la participación organizada de profesionistas y la atención gratuita a sectores que requieren acompañamiento especializado.

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