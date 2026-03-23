Encabeza Maru Campos Mesa de Seguridad y acuerdan reforzar rescate de espacios públicos

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Autoridades mantienen operativos en Guadalupe y Calvo y fortalecen programas preventivos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, encabezó la sesión semanal de la Mesa Estatal de Coordinación de Paz, donde autoridades de los tres niveles de gobierno acordaron reforzar estrategias de prevención y recuperación de espacios públicos.

El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno con la participación de mandos estatales, federales y militares, quienes analizaron las acciones en materia de seguridad en la entidad.

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Entre los acuerdos, se estableció fortalecer programas como Sendero Seguro, Siempre Presentes, Justicia Cívica y Ángeles Guardianes, enfocados en la atención de las causas de la violencia y la reconstrucción del tejido social.

“Las autoridades acordaron reforzar la estrategia para el rescate de los espacios públicos y la atención a las causas de la violencia”

Asimismo, se reiteró que continuará la presencia permanente de corporaciones de seguridad en el municipio de Guadalupe y Calvo, particularmente en el poblado de Atascaderos, con el objetivo de brindar condiciones de seguridad a la población.

En la reunión participaron funcionarios clave del gabinete estatal y representantes de instancias federales, entre ellos el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya; y el fiscal general del Estado, César Jáuregui.

También asistieron mandos militares, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y dependencias federales, como parte de la coordinación interinstitucional para fortalecer las acciones de seguridad en Chihuahua.

Las autoridades señalaron que estos encuentros forman parte de una estrategia permanente para evaluar resultados, ajustar operativos y mantener la coordinación en materia de seguridad pública en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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