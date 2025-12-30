Encabeza María Antonieta Pérez festejo de Año Nuevo en Villas de Alcalá

Publicidad - LB2 -

La diputada de Morena convivió con vecinos del suroriente de Ciudad Juárez como parte de sus actividades comunitarias de fin de año.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local María Antonieta Pérez Reyes continuó con los festejos comunitarios de fin de año en el distrito 10, al encabezar un convivio vecinal en el fraccionamiento Villas de Alcalá, ubicado al suroriente de Ciudad Juárez.

La actividad se realizó en calles de la colonia, donde, pese a las bajas temperaturas, se ofrecieron tamales y champurrado, además de piñatas y dulces para niñas y niños, con el propósito de generar un espacio de convivencia entre las familias del sector.

La legisladora señaló que el objetivo del encuentro fue fortalecer la vida comunitaria y agradecer el respaldo ciudadano recibido durante 2025, así como compartir buenos deseos de cara al próximo año.

“El objetivo es convivir en comunidad y agradecer el apoyo recibido durante el 2025, con las mejores expectativas para el 2026”, expresó.

Durante el evento, Pérez Reyes reconoció la participación y liderazgo de María Concepción Mendoza, conocida como Cony, a quien destacó por su trabajo constante con las y los vecinos de Villas de Alcalá, fraccionamiento localizado en una zona limítrofe de la mancha urbana, rumbo a Ciudad Universitaria.

La diputada también compartió en redes sociales diversos momentos del festejo, donde vecinos del sector relataron que dedicaron hasta ocho horas a la preparación de los alimentos, como parte del esfuerzo comunitario para llevar a cabo la celebración.

Finalmente, se destacó que habitantes de Villas de Alcalá enviaron un saludo de Año Nuevo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, gesto que ya se ha repetido en otros encuentros comunitarios realizados en distintas colonias de Ciudad Juárez.

