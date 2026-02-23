Encabeza Cuauhtémoc Estrada décima campaña de donación de lentes en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Beneficia jornada a habitantes de Parajes de San Isidro y Parajes de Oriente, en el suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, encabezó la décima campaña de donación de lentes graduados en el fraccionamiento Parajes de San Isidro, al suroriente de Ciudad Juárez.

Durante la jornada, dirigida a personas de escasos recursos, menores de edad y adultos mayores, el legislador destacó la importancia de facilitar herramientas que incidan en la calidad de vida de la población.

“Los lentes son una herramienta indispensable”, enfatizó Estrada Sotelo al iniciar la entrega de anteojos graduados.

La campaña contó con el respaldo de la asociación civil CEDERIL, que colaboró en la valoración y dotación de los dispositivos ópticos para quienes previamente fueron registrados como beneficiarios.

El diputado reiteró su respaldo a los habitantes de Parajes de Oriente y sectores aledaños del Distrito 08, al señalar que el acceso a lentes graduados se ha convertido en una necesidad para mejorar el desempeño escolar, laboral y las actividades cotidianas.

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, fueron vecinos del sector quienes solicitaron, a través de redes sociales, que la campaña llegara hasta esa zona del suroriente de la ciudad, ante la dificultad de muchas familias para adquirir anteojos por cuenta propia.

Con esta jornada suman 10 campañas de donación de lentes impulsadas en ese sector de Ciudad Juárez, como parte de una estrategia de gestión social enfocada en atender necesidades básicas en colonias con rezago.

