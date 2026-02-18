Entrega Participación Ciudadana primera ministración a asociación Los Ojos de Dios

Publicidad - LB2 -

Otorgan 500 mil pesos del Fondo de Inversión para Organizaciones de la Sociedad Civil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Participación Ciudadana, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, realizó la entrega simbólica de la primera ministración del Fondo de Inversión para las Organizaciones de la Sociedad Civil a la asociación Los Ojos de Dios.

El titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes, informó que la agrupación trabaja en la atención de niñas y niños con algún tipo de discapacidad, brindándoles apoyo especializado.

“Esta asociación civil trabaja para ayudar a niñas y niños que presentan algún tipo de discapacidad”, señaló.

Con el recurso entregado se adquirieron sillas de ruedas, camas y equipo médico para la realización de estudios que contribuyan al cuidado y desarrollo de las y los menores atendidos por la institución.

En esta primera exhibición se otorgaron 500 mil pesos, como parte de un monto total autorizado de 975 mil 293 pesos, por lo que se prevé una segunda entrega para completar el apoyo asignado.

La administración municipal destacó que el fondo busca fortalecer el trabajo de organizaciones con trayectoria en la localidad, mediante recursos destinados a proyectos que impacten de manera directa en sectores vulnerables de la población.

