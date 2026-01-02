Distribuye Estado más de 2 mil toneladas de grano en la Sierra Tarahumara durante 2025

Publicidad - LB2 -

La entrega de maíz, frijol y paquetes alimenticios benefició a familias indígenas y estudiantes de decenas de municipios serranos y del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado informó que durante 2025 se distribuyeron 2 mil 118 toneladas de maíz y frijol en la Sierra Tarahumara, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y el bienestar comunitario de las familias que habitan esta región.

A través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, y mediante el Programa Integral para la Producción Agropecuaria, se entregaron 495 toneladas de maíz y 165 de frijol, equivalentes a 16 mil 500 paquetes, en beneficio directo de 5 mil 500 familias integradas en 275 Comités Agropecuarios de 17 municipios.

Las localidades atendidas incluyen Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Morelos, Moris, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi, donde la producción de autoconsumo y el acceso a alimentos son factores clave para la estabilidad social.

De manera adicional, se apoyó a población abierta con la distribución de 21 mil dotaciones de grano, correspondientes a 315 toneladas de maíz y 105 de frijol, alcanzando a 38 municipios con presencia indígena en distintas regiones del estado.

Entre los municipios beneficiados se encuentran, además de los serranos, Aquiles Serdán, Belisario Domínguez, Buenaventura, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Gran Morelos, Janos, Jiménez, La Cruz, López, Namiquipa, Ojinaga, San Francisco de Conchos, San Francisco de Borja, Santa Isabel, Satevó y Valle de Zaragoza.

En coordinación con el DIF Estatal, también se repartieron 48 mil 121 paquetes alimenticios, equivalentes a 1 mil 203 toneladas de alimento, en beneficio de 26 mil 878 estudiantes de 610 escuelas de nivel Básico y Medio Superior, ubicadas en 24 municipios.

Este respaldo alimentario alcanzó centros educativos en comunidades de Balleza, Batopilas, Bocoyna, Camargo, Carichí, Chínipas, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Parral, Jiménez, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su prioridad en la atención a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, al impulsar el derecho a la alimentación, el desarrollo comunitario y la permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo, en una de las regiones históricamente más vulnerables de Chihuahua.

