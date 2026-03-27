Despide SEyD a universitarios chihuahuenses que se capacitarán en Japón

Publicidad - LB2 -

Cinco egresados participarán en el programa Nichiboku para fortalecer su formación técnica.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) despidió a cinco egresados de instituciones de educación superior del estado de Chihuahua que fueron seleccionados para capacitarse en Japón a través del Programa Nichiboku, impulsado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

Durante la ceremonia, autoridades educativas destacaron que este programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas del país mediante la formación de capital humano altamente especializado, así como promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

“Su dedicación, esfuerzo y talento les han permitido alcanzar esta valiosa oportunidad”.

- Publicidad - HP1

El abanderamiento de las y los becarios estuvo encabezado por el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, junto con representantes de la Asociación de Exbecarios de México en Japón.

Los beneficiarios son egresados de distintas instituciones del estado, entre ellas la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Tecnológica de Chihuahua, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua y la Universidad Tecnológica de la Tarahumara.

Además del envío de los becarios, durante el evento se entregó la Katana de Mando a representantes de la empresa Safran, en reconocimiento a su compromiso con la calidad, la innovación y la mejora continua.

El programa promueve la transferencia de conocimiento y el desarrollo profesional de los participantes.

Las autoridades señalaron que la experiencia internacional permitirá a los jóvenes adquirir herramientas avanzadas que contribuirán a su integración en el ámbito laboral y al desarrollo de sus comunidades.

El Programa Nichiboku forma parte de las estrategias de cooperación internacional orientadas a impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.