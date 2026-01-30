Contrasta Maru Campos obras en Delicias y afirma que ahí “sí se trabaja”

Publicidad - LB2 -

Gobernadora destaca inversión de casi 300 mdp en infraestructura y lanza crítica tras su reciente visita a Ciudad Juárez.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván destacó los avances en infraestructura registrados durante su gira por Delicias y municipios del centro-sur del estado, y contrastó esos resultados con la situación que, dijo, se vive en otras regiones, al señalar que en esa zona “sí se trabaja”.

Durante declaraciones a medios, la mandataria hizo referencia, en tono irónico, a que en Delicias no enfrentó problemas en vialidades, en alusión al incidente ocurrido el pasado 27 de enero en Ciudad Juárez, cuando el vehículo en el que viajaba sufrió la avería de un neumático tras caer en un bache.

“Allá no hay baches; allá no me caí en ningún bache”, expresó la gobernadora al referirse a su recorrido por Delicias.

Tras ese percance en Ciudad Juárez, Campos Galván difundió un video en redes sociales en el que cuestionó el desempeño del Gobierno Municipal, encabezado por Cruz Pérez Cuéllar, con quien mantiene una relación política tensa, marcada por señalamientos mutuos en materia de obra pública y seguridad.

En días recientes, el alcalde juarense también ha criticado proyectos del Gobierno del Estado, entre ellos la Torre Centinela, cuya efectividad ha puesto en duda públicamente, evidenciando el cruce de posicionamientos entre ambos niveles de gobierno.

En contraste, la gobernadora resaltó que durante su gira por Delicias, Rosales, Meoqui y Julimes se concretó la rehabilitación de ocho carreteras, obras que fortalecen la movilidad regional y la comunicación entre comunidades del centro-sur de Chihuahua.

“Estamos muy contentos de seguir cumpliendo y de llevar resultados a las regiones donde las obras se traducen en beneficios directos para la gente”, señaló Campos Galván.

La mandataria subrayó que la inversión global destinada a estas acciones asciende a cerca de 300 millones de pesos, y adelantó que en los próximos días continuarán las entregas de obra pública en otros municipios del estado, como parte del programa de infraestructura estatal.

