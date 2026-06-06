Condena Morena Chihuahua expresiones del PAN contra Andrea Chávez y su hijo

Publicidad - LB2 -

El partido calificó las declaraciones como violencia política de género y llamó a mantener el respeto en el debate público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Morena Chihuahua expresó su rechazo a las declaraciones realizadas por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la senadora Andrea Chávez y de su hijo, al considerar que las expresiones rebasan los límites del debate político y constituyen una agresión hacia la maternidad y la dignidad de las personas.

A través de un posicionamiento público, el partido señaló que las manifestaciones dirigidas contra la legisladora y su familia representan un ataque que trasciende la confrontación de ideas y proyectos políticos, para centrarse en aspectos personales relacionados con su condición de madre.

- Publicidad - HP1

Morena sostuvo que el intercambio democrático debe desarrollarse en el terreno de las propuestas, la discusión de políticas públicas y las distintas visiones sobre el futuro del país, sin recurrir a expresiones que vulneren la integridad de las personas.

“Jamás aceptaremos que se utilice la maternidad como objeto de burla o agresión política”.

El instituto político afirmó que las declaraciones cuestionadas afectan no solamente a Andrea Chávez y a su entorno familiar, sino también a mujeres y hombres que consideran que la actividad política debe conducirse con respeto y responsabilidad.

Asimismo, señaló que este tipo de expresiones son incompatibles con los principios de igualdad, respeto y dignidad humana que deben prevalecer en la vida pública, independientemente de las diferencias ideológicas o partidistas.

En el documento, Morena Chihuahua manifestó su solidaridad con la senadora y con las mujeres que pudieron sentirse agraviadas por los señalamientos, los cuales fueron enmarcados por el partido como una forma de violencia política de género.

“Las diferencias políticas son pasajeras, pero el respeto a la vida, a las mujeres y a las familias debe ser permanente e innegociable”.

La dirigencia estatal reiteró su postura en favor de erradicar cualquier manifestación de violencia política de género y llamó a que el debate público se mantenga dentro de los cauces del respeto, la legalidad y la convivencia democrática.

El posicionamiento se produce en un contexto de creciente actividad política rumbo al proceso electoral de 2027 en Chihuahua, donde distintos actores y partidos han comenzado a intensificar su presencia pública y sus definiciones políticas.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.