Condecoran a Ane López Olivas y Martín Chávez Ramírez con el Premio de Literatura Indígena “Erasmo Palma” 2025

El galardón estatal reconoce creación literaria oral y escrita en lenguas originarias, con estímulos de 50 mil pesos por categoría.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado entregó el Premio de Literatura Indígena “Erasmo Palma” 2025 a Ane Marien Xaviera López Olivas y a Martín Chávez Ramírez, en una ceremonia realizada en el Museo Casa Redonda, en la capital del estado.

La convocatoria consideró dos categorías: creación literaria oral y creación literaria escrita, cada una con un estímulo económico de 50 mil pesos para las y los autores ganadores, como parte de una política cultural orientada a fortalecer las lenguas originarias de Chihuahua.

El reconocimiento tiene como propósito preservar, visibilizar e impulsar las lenguas maternas, a partir de la valoración de la vida y obra del músico, compositor y escritor rarámuri Erasmo Palma, cuyo legado fue declarado patrimonio cultural intangible de la entidad.

En la categoría de creación oral, Ane Marien Xaviera López Olivas fue premiada por su obra Osékali, en la que subraya la oralidad como eje de transmisión de saberes comunitarios y la relación espiritual con la naturaleza, desde una memoria personal vinculada a la Sierra Tarahumara.

“La oralidad es la forma en que nuestros pueblos resguardan el conocimiento y la memoria colectiva”, expresó la autora durante su participación.

Por su parte, Martín Chávez Ramírez obtuvo el reconocimiento en la categoría escrita con Anayáwali Oléala, una obra que aborda la palabra escrita como elemento de unidad e identidad del pueblo rarámuri, inspirada en la influencia cultural y musical de Erasmo Palma.

La ceremonia contó con la presencia de Luis Armendáriz, director general de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura; Jesús Manuel Palma Batista, escritor e hijo de Erasmo Palma; y Raquel Ángel García, ganadora del premio en 2023, quienes acompañaron a los galardonados.

Como parte del evento, ambos autores compartieron fragmentos de sus obras ante el público asistente, piezas que reafirman los valores, la memoria y la continuidad cultural del pueblo rarámuri, mediante narrativas que dialogan entre la tradición oral y la creación literaria contemporánea.

