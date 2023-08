“Una ocurrencia y politiquería”que el gobierno de Chihuahua quiera imponer libros en escuelas públicas: Benjamín Carrera

Publicidad - LB2 -

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) – El diputado de Morena Benjamín Carrera Chávez ironizó sobre la propuesta inconstitucional de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, respecto a querer imponer sus propios libros en las escuelas públicas en el estado.

Consideró que la propuesta, además de inconstitucional involucrarse es inviable ya que ni las obligaciones que si tiene que realizar la autoridad estatal en materia de educación, son atendidas, por lo que producir, imprimir y distribuir textos propios, no tiene sustento.

“Es mera ocurrencia, no pueden garantizar la educación en el suroriente de Ciudad Juárez, no pueden garantizar la educación en la Sierra Tarahumara, es más, no pueden ni reparar un camión escolar en Gran Morelos”, señaló el diputado.

Recordó que el Gobierno del Estado tendría que gastar dinero de los chihuahuenses, para entregar libros a 408 mil alumnos tan sólo de educación básica, y casi 186 mil de secundaria en todo el estado, libros de textos que estarían fuera del marco legal y de la revisión de las autoridades educativas y el magisterio.

El legislador calificó esta idea de la mandataria estatal de una ocurrencia para sacar “raja política”, ante la postura que la oposición y que en sólo algunos estados gobernados por el PRIAN, en contra de la educación pública para privar a las y los niños de los Libros de Texto Gratuitos, por lo que invitó a los padres de familia a defender la educación de sus hijos.

“Te invito a que exijas que se entreguen esos libros, porque es el derecho de las y los niños, y no es una mercancía política, porque por el bien de todos, primero los niños”.

